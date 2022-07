Em reunião de tática eleitoral, PT oficializa Elmano Freitas pré-candidato ao Governo do Estado

O Partido dos Trabalhadores oficializou, nesta quarta-feira (27), por unanimidade o nome do deputado estadual Elmano Freitas (PT) como pré-candidato a governador do Estado.

A reunião, que havia sido adiada por duas vezes, indicou também o nome do ex-governador Camilo Santana como pré-candidato ao Senado.

O partido justifica a indicação de Elmano à sucessão estadual por conta do rompimento com o PDT. A legenda trabalhava pela reeleição da governadora Izolda Cela (sem partido).

"O veto imposto pelo PDT ao direito à reeleição da governadora Izolda Cela, que no cargo, se colocou à disposição da aliança que sustentava o governo Camilo/Izolda como alternativa para unir toda a base pela continuidade do governo vitorioso do PT no Ceará, significou, na prática um rompimento unilateral da aliança com o PT e demais partidos excluídos do processo de definição e do diálogo com o PDT", diz trecho da nota divulgada pela sigla.

No próximo sábado (30), o PT realiza a convenção estadual que deve homologar Elmano e Camilo como integrantes da chapa governista.

Na chapa, integram o grupo liderado pelo ex-governador os partidos da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), além do MDB e o PP.

