PT adia reunião interna que trataria da manutenção de aliança com PDT no Ceará

A reunião do diretório estadual do PT que trataria sobre a manutenção da aliança com o PDT no Ceará, prevista para 28 de maio, foi adiada e ainda não tem nova data. O encontro é a única formalidade com poderes regimentais de desfazer ou manter a coesão do grupo governista no Estado, segundo lideranças petistas.

O adiamento, de acordo com o presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, ocorre por causa dos eventos do calendário na Executiva Nacional.

Conin é o responsável pela remarcação da reunião. "Irei decidir nova data nos próximos dias", afirmou nesta terça-feira (17).

Questionado se o adiamento interferiria sobre as decisões em torno da aliança com o PDT, o presidente argumentou que a remarcação "não altera nada" nesse tipo de tratativa política.

No início deste mês, o PT Ceará chegou a cogitar "interditar de vez" o pacto após ataques de Ciro Gomes (PDT) ao partido.

Uma reunião de emergência resultou, no entanto, em uma nota reafirmando a união em torno de forças "democráticas e antibolsonaristas". A mensagem não citou possibilidade de rompimento.

Encontro de presidentes

Membros do PT e do PDT aguardam por uma reunião entre os presidentes nacionais das duas siglas que, de acordo com o deputado estadual Acrísio Sena (PT), tratarão sobre a aliança no Ceará.

Mais sobre PontoPoder Impasse entre PT e PDT por apoio a Roberto Cláudio ou Izolda segue com falas de Sarto e Guimarães

A conversa entre Gleise Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT), de acordo com o parlamentar, deve ocorrer antes da reunião do diretório do PT no Ceará.

"Creio que são iniciativas lúcidas de setores do PT e PDT que entendem a importância da manutenção desse projeto exitoso no Ceará", afirmou o deputado.

PT traça estratégias

Após dizer que o PT tem "um plano A e um plano B" referindo-se a manutenção ou não da aliança com o PDT no Ceará, o deputado federal e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Guimarães, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente estadual.

A reunião registrada em redes sociais serviu, de acordo com o parlamentar, para "alinhar estratégias" com membros do partido em Fortaleza.