PT marca reunião para oficializar Elmano Freitas pré-candidato a governador

Após dois adiamentos, o PT Ceará marcou para esta quarta-feira (27) o encontro de tática eleitoral que oficializará o nome de Elmano Freitas pré-candidato a governador pelo partido. O evento ocorrerá de modo virtual.

A reunião ainda não é a convenção que vai homologar as candidaturas petistas, incluindo a do ex-governador Camilo Santana ao Senado, e sim o lançamento oficial. A data da convenção ainda será anunciada.

A formalização da tática eleitoral é uma praxe interna do PT, e que ocorre também no diretórios dos demais estados. O encontro, porém, ocorreria inicialmente em 28 de maio, mas foi adiado por mais de uma vez em meio às incertezas sobre a aliança com o PDT.

Nas últimas semanas, no entanto, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi oficializado como o candidato pedetista, e Elmano Freitas, com o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), passou a ser o indicado petista, dividindo o grupo governista.

Procurados, parlamentares do PT e o presidente do partido, Antônio Filho, o Conin, não responderam sobre o dia da convenção que fará o lançamento oficial da chapa para o Executivo cearense.

