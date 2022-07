Após anunciar palanque do PT, Camilo Santana está em Brasília para tentar apoio do PSB no Ceará

Como parte da estratégia para atrair mais aliados à pré-candidatura de Elmano Freitas ao Governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Camilo Santana (PT) viajou a Brasília para encontrar, nesta segunda-feira (25), o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Ele viajou à Capital federal ao lado do deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP), e a intenção é que a sigla desembarque da campanha do PDT no Ceará. A informação foi confirmada por aliados.

Leia mais PontoPoder Após sinalizar apoio a Ciro Gomes, PSB recua e dará apoio a Lula no Ceará

Nacionalmente o PSB decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. Na convenção pedetista do último domingo (24) que oficializou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio a governador, o presidente estadual do partido, deputado federal Denis Bezerra, esteve no palanque.

A orientação de Siqueira, no enquanto, era que Denis Bezerra comandasse as decisões sobre quem o PSB iria apoiar na corrida pelo Executivo cearense. A investida de Camilo é para que a posição do partido a nível nacional reflita também no palanque no Ceará.

Em entrevista ao Diário do Nordeste neste sábado (23), Bezerra falou sobre a posição do partido.

“Vamos reunir o diretório na próxima quarta-feira (27) e devemos tirar o encaminhamento de, já no primeiro turno, respeitar a aliança nacional, com apoio ao ex-presidente Lula e, a nível estadual, vamos estar com o PDT”, disse.

Também no sábado, o presidente do PSB Ceará confirmou que foi procurado pelo ex-governador Camilo para apoiar o candidato que será lançado pelo PT – em coligação com MDB, PP, PV, PCdoB.

Neste domingo, porém, uma nota assinada por prefeitos do partido foi lançada pedindo que o PSB reavalie a sua posição. Entre esses gestores, estão aliados do ex-governador Camilo Santana.

"O PSB possui longa história em defesa da democracia e por uma sociedade mais justa, mais farta e mais fraterna. É esse sentimento que nos leva a conclamar que seja reavaliada a atuação decição no Ceará", diz o manifesto.