Sob comando de Chiquinho Feitosa, Republicanos recebe lideranças nacionais para tentar mostrar força

O ex-senador Chiquinho Feitosa reúne um conjunto de lideranças nacionais e locais nesta manhã de sexta-feira (19) no encontro estadual do Republicanos. O empresário assume o comando estadual da Legenda com pretensão de voo alto nas eleições municipais do próximo ano: eleger ao menos 25 prefeitos. A legenda pode ter papel central na sucessão da Capital.

Além do presidente nacional do Partido, deputado federal Marcos Pereira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, são aguardados. Maia, por sinal, não é filiado ao Republicanos, mas foi correligionário de Feitosa no antigo Democratas e vem prestigiar o novo momento de liderança do amigo.

Disputa na capital

No cenário em que se discute a sucessão na Prefeitura de Fortaleza, o Republicanos aparece, neste momento pré-eleitoral, como um possível partido a ter candidato próprio.

Nos bastidores, a legenda é apontada como um dos possíveis destino de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, cotado para ser candidato pelo grupo governista, mas que ainda está filiado ao PDT. Evandro, por sinal, é uma das lideranças a comparecerem ao evento de logo mais.

Evandro ainda descarta a possibilidade, mas a esposa dele, Cristiane Leitão, já está filiada ao partido e faz parte do comando estadual.