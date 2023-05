Antes do fim do julgamento do PL, suplentes já fazem contas de olho nas vagas da Assembleia

Quatro ações judiciais foram movidas contra a chapa de deputados estaduais do PL no Ceará. Duas foram de autoria da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) e outras duas por interessados políticos no caso, entre eles, partidos e suplentes. Evidentemente, que o caso ainda não foi concluído, mas o julgamento que ocorria na manhã de segunda-feira (15) na sede do TRE, no bairro Luciano Cavalcante, tinha muitos observadores com expectativa: os políticos que esperam tirar proveito da possível cassação da chapa.

No julgamento inconcluso o TRE formou maioria para cassar a chapa de deputados estaduais do PL por fraude à cota de gênero na eleição 2022. Assim, todos os votos dados ao Partido são anulados e os quatro deputados eleitos têm os mandatos cassados. Naturalmente, mesmo após o julgamento no TRE, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.

Pois bem, a roda da política gira bem mais rápido do que a do Judiciário, mesmo que apenas em conjecturas. Ontem, após o pedido de vista na ação, a pergunta que mais se fazia nos bastidores era: quem fica com as quatro vagas, caso se confirme a cassação de Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Alcides Fernandes e Dra. Silvana?

Essa coluna apurou que ao passo em que perderia quatro fortes opositores no Legislativo, o governador Elmano de Freitas ganharia quatro aliados.

Pelas contas mais difundidas, as vagas seriam de: Audic Mota (MDB)

Nizo Costa (PT)

Bruno Pedrosa (PDT)

Gordim Araújo (PSDB)

Outros nomes como Heitor Férrer (União Brasil) podem ser beneficiados, caso se confirme a decisão. Todos sabem, porém, que ainda há muito para acontecer antes de qualquer decisão final da Justiça Eleitoral.