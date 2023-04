Cerco fechado ao PL: ação de cassação chega à fase final com provas robustas contra o partido

As evidências levadas aos autos nas quatro ações judiciais que questionam a chapa de deputados estaduais do Partido Liberal (PL) no Ceará deixam a argumentação do partido em situação difícil. Os processos, que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), pedem a cassação dos quatro parlamentares eleitos à Assembleia Legislativa e a anulação dos votos do partido por suposta fraude à cota de gênero.