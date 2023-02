Anúncio de Chiquinho Feitosa no comando do Republicanos deve mudar jogo partidário do Ceará

O ex-senador Chiquinho Feitosa é o novo presidente estadual do Republicanos no Ceará. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8), em Brasília, pelo presidente nacional da Legenda, Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Feitosa estava até o ano passado no comando estadual do PSDB, mas também já presidiu o antigo Democratas, que se uniu ao PSL para fundar o União Brasil.

Legenda: Camilo Santana, ministro da Educação, deu aval para novo comando Foto: Divulgação

A filiação dele ao partido teve o aval do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Na última eleição, após o rompimento entre PT e PDT, Chiquinho Feitosa ficou ao lado do grupo de Camilo, desencadeando uma crise interna no PSDB.

Com a articulação que envolveu o agora ministro do governo Lula, o Republicanos deverá se integrar, no Estado, à base do governo Elmano, embora os envolvidos ainda não falem sobre o assunto.

Na Assembleia Legislativa, os dois deputado estadual da Legenda, Apóstolo Luiz Henrique e David Durant são considerados “independentes”.

O vereador de Fortaleza e ex-deputado federal Ronaldo Martins, que comandava o partido no Estado, passará para a presidência municipal em Fortaleza.