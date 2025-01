Academia Gaviões abre terceira unidade em Fortaleza com funcionamento 24 horas; confira o local

Dando continuidade ao plano de expansão da rede, a Academia Gaviões anunciou a data de abertura do terceiro empreendimento da rede em Fortaleza. O estabelecimento, localizado no mall Pátio Castelão, na avenida Alberto Craveiro, será inaugurado no próximo dia 21 de janeiro. O anúncio foi feito no Instagram da unidade.

O assunto é recorrente nesta coluna, e a inauguração, prevista inicialmente para dezembro, teve de ser adiada para janeiro de 2025. Será a terceira academia 24 horas da Gaviões em Fortaleza, além de ser a primeira de uma promessa de muitas a funcionar dentro de um mall no Ceará, com 1,7 mil metros quadrados (m²). No espaço, já existe um Mercadão São Luiz.

Veja também Ingrid Coelho Grupo Illa inaugura barraca na Praia do Futuro inspirada em Ibiza e clubes internacionais; veja fotos Ingrid Coelho Superprédio na Beira Mar é um dos mais luxuosos do Brasil, e unidade custará cerca de R$ 17 milhões

A Gaviões conta atualmente com duas academias em Fortaleza, em avenidas de intensa movimentação. A primeira foi aberta na Av. Washington Soares, no bairro Sapiranga, enquanto a segunda foi inaugurada na Av. Bezerra de Menezes, no São Gerardo. Assim como no Castelão, ambas as unidades funcionam 24 horas durante os sete dias da semana.

Essas não devem ser as únicas inaugurações para o Ceará. Outras 17 academias da Gaviões devem ser abertas em 2025, sendo praticamente todas em Fortaleza e Região Metropolitana.

Novas unidades previstas

Em outubro de 2024, a Gaviões havia revelado à coluna novas unidades no Jangurussu e em Aracati, além de Eusébio, Messejana e Aldeota já estarem na mira. Algumas negociações avançaram nas semanas seguintes, e as perspectivas são maiores e mais concretas. Há previsão de unidades também nos seguintes locais:

Aldeota (Fortaleza);

Aracati;

Barra do Ceará (Fortaleza);

Conjunto Ceará (Fortaleza);

Eusébio;

Jangurussu (Fortaleza);

Joaquim Távora (Fortaleza);

José Walter (Fortaleza);

Messejana (Fortaleza);

Montese (Fortaleza);

Parangaba (Fortaleza).

“O projeto é inaugurar dentro de 2025, mas a gente acaba dependendo de alguns malls, que tem suas questões individuais, portanto esse projeto pode se estender para o primeiro mês de 2026. Mas queremos isso em 2025, queremos acelerar esse processo”, afirmou Eric Reimer, gestor de expansão e implantação da Gaviões no Ceará, em entrevista à coluna.