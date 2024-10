Academia Gaviões 24h no Pátio Castelão deve inaugurar em dezembro; franquia mira mais dois locais

Anunciada com exclusividade pela coluna no início deste ano, a Academia Gaviões 24h que ficará localizada no Pátio Castelão deve inaugurar em dezembro, confirmou a assessoria da franquia paulista. No mês seguinte, em janeiro de 2025, deve ser a vez da unidade de Aracati abrir as portas.

Também em 2025 - já com local definido -, mas ainda sem o mês de abertura confirmado, a Gaviões vai inaugurar no Jangurussu, em Fortaleza.

Eusébio, na região metropolitana, e os bairros Aldeota e Messejana estão na mira e também devem receber as academias 24h, mas ainda não há previsão de datas ou locais exatos.

Atualmente, há unidades na Av. Washington Soares (Sapiranga) e na Av. Bezerra de Menezes (Farias Brito). Cada franquia da academia Gaviões 24h conta com investimento inicial de R$ 2 milhões do franqueado.

Em fase avançada de construção, a Gaviões 24h do Pátio Castelão fica na Avenida Alberto Craveiro. O strip mall contará, além da academia, com outras operações âncora como Pague Menos e o Mercadão São Luiz - esse último com abertura prevista para novembro deste ano, confirmou a assessoria do São Luiz.

Legenda: Empreendimento ficará ao lado do Mercadão São Luiz Foto: Divulgação/Academia Gaviões 24h

Pátio Castelão

De acordo com a gestora comercial do Pátio Castelão, Maria Fernanda Azevedo, o complexo em si será inaugurado “só depois que as âncoras e boa parte do mall estiverem inaugurados”.

As nossas lojas menores já estão em obras e eles têm 60 dias para abrir, então a gente conta com novembro e dezembro. Algumas devem inaugurar antes do Natal e outras em janeiro Maria Fernanda Azevedo Gestora comercial do Pátio Castelão

O shopping em Fortaleza conta com investimento de R$ 35 milhões distribuídos em um espaço de 9.500 m². Entre as lojas menores mencionadas por Fernanda estão Óticas Boris, Pizzaria 4 Estylos, Frosty e Trevo. Ao todo, serão 25 espaços comerciais.

O Pátio Castelão é do Grupo Futurecom Fortaleza, que opera há mais de 20 anos no ramo imobiliário, transporte de resíduos, obras de infraestrutura públicas e privadas, crematório pet e agora estreia no segmento de shoppings com o Pátio Castelão. Quando estiver funcionando, o shopping deve contar com fluxo diário acima de 8 mil pessoas.