PSTU indica Malu Costa como vice de Zé Batista e fecha chapa pela disputa à Prefeitura de Fortaleza

O diretório municipal do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) de Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (26), o nome da dirigente sindical Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, a “Malu Costa”, como vice-prefeita na chapa que irá concorrer na disputa pela gestão da capital cearense. Ela irá compor a majoritária com o também sindicalista Zé Batista, da mesma agremiação.

No comunicado em que publicizou a escolha à imprensa, o PSTU afirmou que essa será a primeira vez que ela participará de um pleito eleitoral. A trajetória de Malu na vida política começou no Sindicato dos Trabalhadores em Informática, primeira entidade que integrou.

O percurso dela como militante conta ainda com passagens pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Fortaleza (Sindifor) — onde foi diretora entre 2004 e 2012 —, pelo Sindicato dos Servidores de Proteção e Defesa Civil — onde é presidente licenciada —, pela Diretoria Executiva da CSP-Conlutas e pelo Movimento Mulheres em Luta.

Os nomes de Zé Batista e Malu Costa deverão ser oficializados na convenção municipal do PSTU que acontecerá neste sábado (27), no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará (Sintro), no Centro. Na ocasião, serão apresentados a chapa da legenda para o Legislativo.

“Nossa candidatura discutirá a situação da juventude, das mulheres, dos LGBTQIA+, duramente atacada pela violência e pela falta de políticas públicas”, afirmou a sigla em nota, anunciando a realização do encontro de filiados deste sábado.

De acordo com o órgão partidário, a chapa será uma alternativa aos nomes já lançados na corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura de Fortaleza pelos demais partidos, tanto do espectro da direita quanto da esquerda.