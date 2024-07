Elmano destaca compromisso com a transição justa do trabalho no G20

Em reunião de ministros de Estado do Trabalho e Emprego do G20, nesta quinta-feira (25), o governador Elmano de Freitas (PT) reafirmou o compromisso do Ceará com a transição justa do trabalho. O gestor, inclusive, destacou a responsabilidade do grupo de discutir caminhos inclusivos para o futuro do trabalho diante dos desafios impostos pela transição energética e pela descarbonização do planeta.

"Nossa expectativa é que isso possa ser realizado de maneira justa, para que os trabalhadores e trabalhadoras possam, efetivamente, não ser prejudicados nesse processo de transição", afirmou Elmano.

Também estiveram presentes no encontro o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e os secretários de Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, e de Relações Internacionais, Roseane Medeiros.

"Temos a responsabilidade de garantir que a transição para uma economia verde digital seja inclusiva, garantindo que ninguém seja deixado para trás. Nosso compromisso não se limita a criar empregos, mas a criamos empregos dignos, socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmente corretos", disse Marinho.

Economia Verde

Na reunião, o governador Elmano também destacou o protagonismo do Ceará na produção de energia limpa e o compromisso do Estado com um desenvolvimento responsável e sustentável. "Vocês estão em uma região do Brasil que se propõe a se transformar em um Hub de Hidrogênio Verde. Nós devemos, daqui a pouco, ter produção em larga escala de hidrogênio verde", disse ele.

Marinho ressaltou que o mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. No entanto, é preciso intensificar as discussões sobre a descarbonização do planeta e o desenvolvimento de economias menos dependentes de combustíveis fósseis. "O Brasil quer ser protagonista na transição energética e vamos usar esse espaço para chamar a atenção para definir e quantificar o financiamento climático", afirmou o ministro.

Fórum de Lideranças de Transição Justa

O Fórum de Lideranças de Transição Justa e a Reunião de Ministros de Estado do Trabalho e Emprego do G20 ocorrem até esta sexta-feira (26), em Fortaleza.

O grupo deve tratar sobre temas relacionados a criação de emprego de qualidade e a promoção de trabalho decente, com inclusão social e combate à fome e à pobreza.