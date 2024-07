AJ Albuquerque destitui o pai da presidência do PP Fortaleza para assumir acordos na Capital

O presidente do PP Ceará, deputado federal AJ Albuquerque, destituiu o próprio pai, Zezinho Alburquerque, da presidência da agremiação em Fortaleza para assumir acordos na Capital. O parlamentar, que também é vice-presidente nacional do PP, baixou uma intervenção no diretório municipal e instalou uma comissão provisória no último dia 16 deste mês, pouco antes do início da abertura das convenções partidárias.

Com a intervenção, Zezinho, que é secretário das Cidades do Governo Elmano de Freitas (PT), foi substituído pelo empresário e secretário parlamentar do gabinete de AJ, Raphael Jespersen de Athayde. Apesar de alguns correligionários da legenda alegarem que foram "pegos de surpresa" com a mudança na direção da sigla na Capital, o deputado federal informou que já havia "acertado" que conduziria as articulações para o pleito pelo Paço Municipal.

"Tinha ficado acertado que eu iria conduzir as tratativas da eleição em Fortaleza, por isso a mudança de nome. Tudo dentro da normalidade", afirmou, acrescentando que o prazo para eleição da Executiva terminava neste mês.

As tratativas para a disputa pelo Paço Municipal, todavia, já vinham sendo conduzida por Zezinho, uma vez que a sigla compõe a base governista de Elmano — que deve confirmar a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), para o pleito. Em abril deste ano, inclusive, Evandro esteve no evento de filiação do Progressistas, ao lado de pai e filho.

Ainda que esteja na base, não é em todos os municípios cearenses que o PP deve se aliar ao PT. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, a legenda emplacou o vice na chapa do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) e não irá compor o arco de aliança da postulação petista na cidade, que tem como pré-candidato o deputado estadual Fernando Santana.

A reportagem tentou falar com Zezinho Albuquerque sobre o assunto, mas ainda não obteve reposta.

Crise política na família

A destituição do pai ocorre em meio a uma crise política na família Albuquerque, que culminou no rompimento de AJ com a irmã, Aline Albuquerque, prefeita de Massapê, no fim do ano passado. O racha entre irmãos ocorreu porque a gestora teria retirado a cessão de um carro do município para o vice-prefeito, Luiz Carlos. O deputado federal foi ao local e deu um veículo de presente ao gestor, sob a justificativa de que o vice precisava do automóvel para transportar populares para receber atendimento médico em outras cidades.

Com a exposição pública, Aline saiu do PP em abril último para se filiar ao Republicanos e disputar a reeleição. Em paralelo, AJ tem apoiado o nome de Luiz Carlos para a competição pela Prefeitura de Massapê. À época, o pai, Zezinho, evitou se manifestar sobre a briga. Todavia, nas últimas semanas, ele voltou a publicar fotos com a filha.