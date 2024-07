Podemos oficializa Glêdson Bezerra na disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Podemos oficializou, numa convenção realizada na tarde deste sábado (20), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, na disputa eleitoral pelo comando do Município. O gestor irá para o pleito em busca de um fato inédito, o de se reeleger para a chefia do Executivo local. Irá compor a chapa majoritária com ele o advogado e suplente de deputado federal Tarso Magno, do Progressistas (PP).

“Hoje a gente consolida nossa candidatura, quando homologada em convenção, portanto vamos sair”, afirmou o agora candidato antes do evento, ao falar com a imprensa. Na coletiva, o político se referiu a si e ao companheiro de chapa como uma “dupla que o juazeirense já conhece” e que tem “um projeto muito bem definido” para o município localizado na região do Cariri.

Além do Podemos e do PP, integram a coligação que irá ser encabeçada por Bezerra e Magno outros sete partidos políticos: o Democracia Cristã (DC), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido Liberal (PL), o União Brasil (União), o Cidadania, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido Novo (NOVO).

Segundo o mandatário de Juazeiro do Norte, seu objetivo será aproveitar o espaço que terá como candidato para dialogar e apresentar o projeto político que pensa para a cidade à população “com muita humildade, mas também muita altivez”.

Indagado sobre o retorno de antigos aliados, que estiveram com ele na eleição de 2020, o prefeito afirmou que poderão, sim, acompanhá-lo. “Desde que as pessoas se adequem, compreendam como é o nosso modo de fazer política, naturalmente poderiam. Não somente eles, como também outros que nunca foram aliados”, indicou.

Glêdson disse ainda estar confiante na sua recondução ao cargo, no terceiro maior colégio eleitoral do estado. “Sei que estamos vivendo um bom momento, mas temos que trabalhar mais, cada vez mais”, completou, mencionando ainda que seu grupo tem realizado pesquisas internas que reforçam sua crença.

Lideranças partidárias do Ceará marcaram presença na oportunidade. Estiveram no palanque agentes públicos como o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB); o ex-prefeito fortalezense, Roberto Cláudio (PDT); o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o parlamentar estadual Carmelo Neto (PL) — estes últimos presidente nacional interino e presidente estadual dos seus respectivos partidos.