Oposição em Caucaia pode fechar acordo e fundir pré-candidaturas contra nome governista

Até o momento, o cenário eleitoral de Caucaia conta com seis pré-candidaturas à Prefeitura, número que pode ser reduzido até o fim das convenções partidárias. A oposição ao grupo governista, representado na disputa pelo ex-secretário de Articulação Política do Estado, Waldemir Catanho (PT), pode se unir em prol de uma candidatura mais competitiva. As negociações devem considerar não só 2024, mas também 2026.

Os diálogos acontecem entre Deuzinho Filho (União), Naumi Amorim (PSD), Zé Gerardo (PDT) e, segundo indicam as fontes, Emilia Pessoa (PSDB). O vereador Tanilo Menezes (MDB), que chegou a ser indicado pelo partido como pré-candidato a prefeito e cotado a vice ao lado de Catanho, também estaria participando das tratativas, segundo apurou a reportagem.

Na última semana, Tanilo foi às redes sociais esclarecer "boatos e fofocas" de que o presidente do MDB Ceará e deputado federal, Eunício Oliveira, teria autorizado o seu rompimento, como presidente da Câmara Municipal, com o prefeito Vitor Valim (PSB). "Quero dizer a todos que isso é uma inverdade. A gente tem que ser muito firme e sempre participar com a verdade a todos os caucaienses", disse o vereador na publicação.

O Diário do Nordeste buscou o vereador Tanilo Menezes e o deputado Eunício Oliveira para esclarecimentos sobre a posição do partido no cenário eleitoral de Caucaia. O primeiro se limitou a comentar o seguinte: "Estamos resolvendo".

Já o dirigente do MDB explicou que há chance de o colega compor com o ex-prefeito Dr. Washington Góis (MDB), com o Naumi Amorim e também apoiar a candidatura de Catanho. "O problema do Catanho é que a chapa já está fechada lá, já tem o vice. Aí fica mais difícil", completou.

Acenos entre os pré-candidatos ao Executivo já aconteciam há alguns meses, mas somente na reta final da pré-campanha a possibilidade de fundir as investidas se tornou mais palpável. Ainda assim, a incerteza segue porque é de interesse de todos encabeçar a chapa.

As conversas estão em curso, tanto é que a maioria as convenções partidárias da oposição estão marcadas apenas para agosto, bem próximo ao fim do período indicado pela legislação eleitoral, o que garante mais tempo para as negociações.

Diálogos na oposição

Pesquisas eleitorais, recursos de campanha, tempo de propaganda de rádio e TV, histórico de relações: tudo isso pode influenciar alianças nas eleições. Em Caucaia, os partidos que estudam união já no primeiro turno têm vantagem em um ou mais desses elementos.

Outro fator pode influenciar essa definição: as eleições de 2026. Como as disputas de poder se retroalimentam a cada biênio, não é raro a costura de acordos e alianças visando apoios futuros para as campanhas à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e à Câmara dos Deputados. Conforme apurou a reportagem, este é um assunto posto na mesa de discussão.

Os principais envolvidos nas negociações, Deuzinho, Naumi e Zé Gerardo, foram ouvidos pelo Diário do Nordeste e confirmaram a continuidade das tratativas. Contudo, não adiantaram detalhes.

“Vamos trabalhar para ganhar a eleição no primeiro turno logo. Estamos fazendo uma ‘matematicazinha’, fazendo uma ampla frente de caucaienses para tirar o que estão fazendo hoje (na Prefeitura)”, afirmou Zé Gerardo, que, assim como Naumi, é ex-prefeito de Caucaia. Já Deuzinho é, atualmente, vice-prefeito da cidade e rompido com o antigo companheiro de chapa, Vitor Valim.

A deputada estadual Emília Pessoa e o presidente do PSDB Ceará, Élcio Batista, também foram procurados por telefone e por aplicativo de envio de mensagens, mas não houve retorno.

No fim de junho, ela publicou um vídeo ao lado do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União) – primo de Emília –, dois líderes de seus respectivos partidos, além de Élcio. Na postagem, ambos elogiaram a parlamentar e sinalizaram apoio.

“(Estamos) consolidando esse apoio desse sonho que a gente tem diante desse projeto do povo de Caucaia, da nossa pré-candidatura de prefeita do nosso município. [...] Estou muito feliz com essa união”, disse Emília na ocasião.

“(A Emília) com certeza vai levar à frente essa pré-campanha com o apoio do União Brasil e do PSDB”, reafirmou Roberto Pessoa.

Questionado especificamente sobre a relação com Emília, o vice-prefeito de Caucaia já chegou a afastar a possibilidade de aliança, mas, ao Diário do Nordeste, amenizou o discurso. Ele disse que tem uma amizade “pessoal e política” com a tucana, assim como preserva “respeito” por Roberto.

“Porém, estou conversando e ouvindo todos os pré-candidatos, inclusive o Zé Gerardo do PDT, que está muito alinhado com a nosso pensamento sobre Caucaia”, completou, acrescentando que também dialoga com Naumi.

Por outro lado, também admite que a sua chapa já foi definida e que a figura a ocupar a posição de vice na disputa será uma mulher do PP. A identidade da pré-candidata será revelada apenas na convenção.

“Temos, hoje, o segundo maior tempo de rádio e TV. Estamos conversando, sim, internamente com outras pré-candidatos, mas sempre pontuando a importância da nossa coligação e também o nosso plano de governo. A nossa pré-candidatura a Prefeito está firme e escutando outros colegas para uma possível união”, declarou, ainda.

PL de fora

Apesar de também compor o grupo adversário ao prefeito Vitor Valim (PSB) e seu aliado Catanho, o ex-chefe da Força Nacional de Segurança Pública (FNS), Coronel Aginaldo (PL), informou ao Diário do Nordeste que não participa das tratativas.

A sua chapa, inclusive, está perto de ser fechada: na quinta-feira (25), o partido deve definir quem vai ser a sua companheira – uma correligionária – na disputa pela Prefeitura. Há dois nomes em estudo, os quais o pré-candidato preferiu não adiantar.

Apesar de não ter sido procurado pelas outras legendas, Aginaldo não descartou a possibilidade de dialogar. “O PL é chapa pura aqui em Caucaia, nosso aliado é o povo de Caucaia, que clama por mudança. [...] Não fomos procurados por nenhum, mas se for um partido alinhado com as pautas do PL, podemos conversar, sim”, disse.

Os partidos, as coligações e as federações devem pedir o registro dos seus candidatos à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, véspera do início da campanha. Neste ano, a ida às urnas vai definir quem ocupará vagas nas prefeituras, nas vice-prefeituras e nas câmaras municipais. Já as convenções, ocasião em que os postulantes serão escolhidos, encerram-se em 5 de agosto.

