STF autoriza investigação contra Zambelli por tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder

Após pedido da Polícia Federal (PF), Alexandre de Moraes determinou, nessa terça-feira (23), a abertura de uma nova investigação contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP). Os investigadores informaram ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF) que a parlamentar teria ligação com uma tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder.

As informações são do g1. A parlamentar será incluída na investigação que apura a reunião ministerial com "dinâmica golpista". Zambelli teria "intermediado", antes das eleições em 2022, a viagem internacional de uma influenciadora à Espanha. A PF alega que com as "informações" coletadas, o grupo queria "obter vantagem de natureza eleitoral às vésperas do pleito de 2022".

A corporação alega que a deputada utilizou a estrutura do Estado Brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público em 2022.

Viagem à Espanha

No destino, a criadora de conteúdo iria conversar com o general Hugo Carvajal sobre financiamentos do governo venezuelano para o Partido dos Trabalhadores (PT) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A influenciadora teria entregue um dossiê ao ministro da Justiça Anderson Torres. O titular da Pasta abriu um inquérito na PF para investigar as transações.

Reunião ministerial

A investigação iniciou após Bolsonaro mencionar Carvajal na reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022.

"Temos informações do General Carvajal lá da Venezuela que tá preso na Espanha. Ele... já fez a delação premiada dele lá. É... Por 10 anos abasteceu com o dinheiro do narcotráfico Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales. Né? Essa turma toda que cês conhecem", disse o ex-presidente.

A investigação aponta que a parlamentar interviu na viagem da influenciadora um mês antes da reunião ministerial.