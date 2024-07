Reta final das convenções pode ter Lula e Bolsonaro e elevar Fortaleza ao centro do debate nacional

A reta final das convenções partidárias em Fortaleza ainda está marcada por indefinições nas principais candidaturas, como a ausência de anúncio dos candidatos a vice e das coligações formais. Entretanto, a última semana do prazo pode ser marcada pela presença do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro na Capital, atraindo os holofotes do País.

Lula, inclusive, já confirmou presença na convenção que vai formalizar Evandro Leitão candidato do PT à prefeito de Fortaleza, no próximo sábado, dia 3 de agosto. Bolsonaro ainda não está confirmado, mas há expectativa de aliados do pré-candidato do PL, André Fernandes, de que o ex-presidente esteja no Ceará para endossar o nome do correligionário. Destaque nacional

Como maior PIB do Nordeste e e sendo a 4ª maior cidade do País, Fortaleza tem se tornado um território estratégico para as lideranças nacionais de olho da disputa de 2026. Só em 2024, Lula já veio três vezes ao Ceará. Bolsonaro, mesmo sem mandato, também já veio anunciar a pré-candidatura de André Fernandes recentemente.

Situações distintas Os aliados dos dois líderes nacionais em Fortaleza vivem situações distintas nesta fase da pré-campanha. Com apoio do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, Evandro Leitão será lançado em uma ampla coligação partidária, que terá partidos como PT, PSD, PSB, Republicanos, MDB e PP.

Já Fernandes deverá tocar uma candidatura com chapa pura do PL, sem coligação com outros partidos. A indicação do vice, nos dois casos, ainda está pendente.

Os dois pré-candidatos, entretanto, terão algo em comum na campanha: o uso ostensivo da imagem dos líderes nacionais Lula e Bolsonaro para tentar convencer o eleitorado da Capital.