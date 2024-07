PSD encerra impasse e decide não lançar candidatura própria em Fortaleza

O PSD Ceará decidiu, nesta quinta-feira (25), não lançar candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza e apoiar a chapa do PT, representada pelo deputado estadual Evandro Leitão, na disputa. A definição, segundo a legenda, ocorreu em consenso, "após reuniões internas do partido, levando em conta que o PSD integra o bloco de aliança do Governo do Estado". A novidade foi comunicada por meio de nota assinada pelo presidente estadual da sigla, Domingos Filho, e publicada nas redes sociais.

O anúncio encerra as possibilidades do deputado federal Célio Studart e outros nomes do partido concorrerem ao cargo de prefeito da capital cearense, como foi estudado ao longo dos últimos meses. Em entrevistas recentes, o parlamentar comentou sobre a importância de lançar um nome próprio como cabeça de chapa, ao invés de indicar um(a) correligionário(a) como candidato a vice-prefeito(a) em outro chaveamento.

Procurado, o deputado respondeu, por meio de sua assessoria de imprensa, que a decisão "foi consensual" e que "não há nenhum tipo de ruptura ou rusga" de sua parte.

Nos bastidores, comenta-se que a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos Filho, tem ganhado força para compor chapa com Evandro Leitão.