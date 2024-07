Evandro será confirmado candidato em Fortaleza no dia 3 de agosto com a presença de Lula

Conforme antecipou esta Coluna, está confirmada a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Fortaleza no fim da próxima semana. E está confirmada também a participação do presidente na convenção partidária que irá confirmar Evandro Leitão como candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

O evento vai acontecer na manhã do sábado, dia 3 de agosto, no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão. Além de Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas formam a comissão de apoio a Evandro em uma campanha que promete ser dura.

Além de confirmar o nome do petista, a convenção deverá lançar o nome da candidata a vice na chapa e a coligação majoritária com, pelo menos, seis partidos com representação no Congresso Nacional, perfazendo o maior tempo de propaganda no rádio e televisão: PT, PSD, PSB, Republicanos, MDB e PP. Prioridade para o PT

A presença do presidente Lula, naturalmente, dá um maior peso político ao evento petista na Capital cearense, com repercussões nacionais. A vinda de Lula faz parte da estratégia nacional petista de conquistar as prefeituras de grandes cidades no País. Entre elas, o partido sempre deixou claro que Fortaleza seria uma prioridade.

Nem os apelos de partidos aliados como o PDT e o União Brasil para que Lula não viesse a Fortaleza demoveram Lula da presença já na convenção partidária petista.