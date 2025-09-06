Janaína Farias chama Ciro Gomes de 'destemperado' e afirma: 'Ele queria atacar outra pessoa'
Declarações públicas do ex-ministro contra a prefeita de Crateús voltaram a causar polêmica
A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), voltou a se manifestar após ser alvo de ataques do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Em declarações feitas neste sábado (6), durante o Congresso Estadual do PT, ela critica a conduta do político e pontua que as acusações feitas eram para ser dirigidas a outra pessoa.
Esse segundo ataque dele foi destemperado, mas é o jeito dele de ser mesmo. Covardemente, porque ele queria atacar uma pessoa, não ataca, mas ataca a mim. Tenho muito orgulho de ser filha de uma costureira e de um eletricista, e estou onde estou porque trabalhei incansavelmente durante a minha vida política".
Como ainda mantém o diploma de suplente de Camilo Santana (PT) no Senado Federal, a defesa de Janaína, na esfera criminal eleitoral, é conduzida pela procuradora Raquel Branquinho, que já denunciou novamente Ciro Gomes pela reincidência nos ataques.
Segundo Janaína Farias, os processos da nova acusação acontecem tanto na esfera criminal eleitoral, em Brasília, quanto na cível, em Fortaleza. Em conversa com a procuradoria-geral do Senado, a prefeita de Crateús destacou que a acusação foi considerada "ainda mais grave".
"Com a reincidência do fato, fui à Brasília, conversei com a procuradora, que achou o caso mais grave ainda. Ela ainda disse que agora que estou prefeita, o que ele fez acaba prejudicando e induzindo o cidadão de Crateús achar que faço algo de errado", reforçou Janaína.
Entenda o caso
Janaína Farias acionou a Justiça do Distrito Federal contra o ex-ministro Ciro Gomes. O político voltou a acusá-la de aliciar mulheres para fazerem "serviço sexual" durante o período em que ela foi assessora de Camilo Santana (PT).
Na ocasião, ocorrida durante o aniversário do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em Capistrano, no interior do Estado, sem citar diretamente o nome dela, Ciro declarou: "a pessoa que recrutava moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo de Camilo Santana".
"(Ela) virou senadora do Ceará. Agora é prefeita num município do Ceará. E isso é um desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar”, completou o político.
As primeiras declarações de Ciro Gomes contra Janaína Farias foram no ano passado, quando Janaína assumiu provisoriamente o cargo de senadora em virtude da licença da primeira suplente, Augusta Brito (PT). O político chamou a atual prefeita de Crateús de "cortesã", "assessora para assuntos de cama" e "organizadora de farras". Ele foi condenado a pagar R$ 52 mil.