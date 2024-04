Ciro chama Janaína de 'cortesã' e senadora reage: 'covarde' e 'misógino'

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) voltou a atacar, novamente, a senadora Janaína Farias (PT), que ocupa uma cadeira na Casa Alta desde o dia 2 de abril. Farias foi eleita como segunda suplente na chapa do PT Ceará ao Senado em 2022, que tem como titular o ministro Camilo Santana.

Ele, por sua vez, está licenciado do mandato desde o início do Governo Lula (PT) para comandar o Ministério da Educação (MEC). Por isso, quem ocupava a cadeira desde o início da atual legislatura era a primeira suplente, Augusta Brito, que se licenciou no início de abril para assumir a Articulação Política do Governo do Ceará. Dessa forma, chegou a vez de Janaína integrar a bancada cearense no Senado Federal.

Desde que a senadora ocupou o cargo, Ciro Gomes vem dando declarações sobre a mudança na titularidade da cadeira de Senado. Dessa vez, o ex-ministro se referiu a Janaína Farias como "cortesã", alegando que ela "é simplesmente a pessoa que organizava as farras do Camilo". As falas foram feitas durante entrevista ao Jornal Jangadeiro, na quarta-feira (24).

"O Camilo faz chegar ao Senado Federal, manipulando, uma pessoa cuja qualificação é nenhuma. Aí eu acuso: qual é o mérito dela? Usei uma palavra mais moderada, falei que era assessora para assuntos de alcova. (...) Pois bem, em vez de assessora de alcova, agora vou substituir, ela é simplesmente a pessoa que organizava as farras do Camilo Santana. É disso que estou dizendo. O que tenho a ver com a vida particular de Santana? Nada. E a vida particular dela? Nada. Agora, botar no Senado? A voz do Ceará no Senado, a mulher cearense representada no Senado por uma cortesã?", afirmou.

Há poucas semanas, no dia 4 deste mês, Ciro já havia chamado a parlamentar de "assessora para assuntos de cama" do ministro.

Reação

Assim como à época, Janaína Farias reagiu. Por meio de publicação no Instagram, a senadora em exercício disse que o ataque era "covarde" e que a "trajetória de Ciro é marcada por atos de desrespeito e misoginia".