Vice-governadora Jade Romero rebate críticas de pedetistas: 'não irão silenciar minha voz'

A vice-governadora Jade Romero (MDB) rebateu os ataques recebidos nesta terça-feira (5), após ser chamada de "garganta de aluguel" e "menino de recado" pelos vereadores Lúcio Bruno (PDT) e Adail Júnior (PDT).

"Ataques misóginos, discursos ameaçadores não irão silenciar minha voz. Sigo cada vez mais firme na luta. Preconceituosos não passarão!", escreveu, nas redes sociais, na noite desta terça.

O caso aconteceu na Câmara Municipal de Fortaleza. Os aliados do prefeito José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio atacaram a governadora em exercício, repercutindo uma declaração de Jade sobre a escolha do candidato do PDT ao Governo do Ceará em 2022.

"Menino de recado"

Para a dupla de vereadores, ela foi "usada" para criticar o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

"Governadora, não se preste a esse papel. A vossa excelência é muito grande para ser menino de recado de alguém. Sabe por quê? Logo a senhora vai ter que se posicionar na escolha de um candidato a prefeito do PT. (...) Daqui a pouco, a senhora talvez tenha que estar defendendo uma candidatura que não seja de uma mulher", disse Lúcio Bruno, fazendo menção à pré-candidata à Prefeitura pelo PT, Luizianne Lins.

Considerando a crise entre PDT e PT, o vereador Adail Júnior declarou: "Não se deixe levar, usarem a garganta da senhora como garganta de aluguel. Vocês do Governo do Estado deviam estar preocupados é com essa discussão de quem será o candidato do PT".