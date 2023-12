Vice-governadora é chamada de 'garganta de aluguel' e 'menino de recado' por pedetistas na CMFor

Aliados do prefeito José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), os vereadores Lúcio Bruno (PDT) e Adail Júnior (PDT) subiram à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta terça-feira (5), para proferir ataques à vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), que está como governadora em exercício.

Ao repercutirem uma declaração da gestora sobre a escolha do candidato do PDT ao Governo do Ceará na eleição de 2022, os parlamentares a chamaram de "garganta de aluguel" e "menino de recado". Segundo eles, Jade estaria "sendo usada" pelo grupo governista para fazer críticas ao ex-prefeito Roberto Cláudio.

"Governadora, não se preste a esse papel. A vossa excelência é muito grande para ser menino de recado de alguém. Sabe por quê? Logo a senhora vai ter que se posicionar na escolha de um candidato a prefeito do PT. (...) Daqui a pouco, a senhora talvez tenha que estar defendendo uma candidatura que não seja de uma mulher", disse Lúcio Bruno, fazendo menção à pré-candidata à Prefeitura pelo PT, Luizianne Lins.

Em entrevista ao jornal O Povo, na sexta-feira (1º), a governadora em exercício declarou que Roberto Cláudio faria com Sarto o mesmo que fez com a ex-governadora Izolda Cela em 2022. Na reta final das definições eleitorais, Roberto Cláudio disputou a indicação do partido com a então governadora, apesar da tentativa de lideranças políticas em buscar um acordo que resultasse na candidatura à reeleição de Izolda. De quatro pré-candidatos do PDT, dois abriram mão, os deputados Evandro Leitão e Mauro Filho. A maioria do diretório estadual pedestista escolheu o ex-prefeito de Fortaleza.

Desde a disputa eleitoral, a crise entre PDT e PT tem se acirrado, gerando uma sucessão de desgastes internos para os pedetistas. "Não se deixe levar, usarem a garganta da senhora como garganta de aluguel. Vocês do Governo do Estado deviam estar preocupados é com essa discussão de quem será o candidato do PT", disse Adail Júnior.

Ambos os vereadores são da ala pedetista que se opõe à aliança do partido com o Governo Elmano. As críticas à Jade foram acompanhadas também de declarações contra a gestão estadual.

Os vereadores, inclusive, tentaram inserir nos discursos o acirramento interno no PT atualmente, com a definição da candidatura em 2024 na Capital. Com pelo menos quatro nomes oficializados na pré-disputa, eles fizeram elogios à deputada federal Luizianne Lins, que tem dado declarações de que não pretende abrir mão de ser novamente candidata e feito críticas à possibilidade da entrada de novos nomes no partido para o processo eleitoral, como o do presidente da Assembleia, Evandro Leitão.

"Será que ela (Jade) vai defender o nome de Luizianne por ser mulher guerreira, por ser batalhadora?", complementou Adail Júnior, em menção a possível embate entre pré-candidaturas pelo PT.

Nenhum outro parlamentar se pronunciou, após as falas dos pedetistas, para defender a governadora em exercício.

A reportagem procurou a assessoria de Jade Romero para saber se deseja se posicionar e aguarda retorno.