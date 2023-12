Declarações ofensivas de Luizianne estão causando constrangimento a Elmano, avaliam aliados

Aliados do governador Elmano de Freitas, dentro e fora do PT, consideram que está passando dos limites as situações de constrangimento às quais o chefe do Executivo vem sendo submetido por falas, indiretas e ofensivas, da deputada federal Luizianne Lins em um momento que o governador tenta ajudar na pacificar o partido para definir a estratégia da eleição 2024 em Fortaleza.

O último episódio apontado por lideranças ouvidas por esta coluna foi a plenária do deputado federal José Guimarães, no último sábado (2), em Fortaleza.

A deputada federal, que já lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo partido, voltou a fazer insinuações sobre aliados que, segundo ela, não estavam com o presidente Lula no momento da prisão, antes de ele voltar ao Palácio do Planalto. Ela chegou a dizer, inclusive, que havia petistas que queriam deixar o partido enquanto Lula estava preso. Veja também

Esta última insinuação, em especial, foi ouvida em tom de reprovação por aliados do ministro Camilo Santana, tendo em vista que, em falas recentes, Ciro Gomes, agora desafeto do ministro da Educação, disse que Camilo teria o procurado para deixar o PT naquele momento.

As palavras duras de Luizianne ocorreram, no último fim de semana, na presença, inclusive, de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, que está próximo de se filiar ao Partido dos Trabalhadores e, nos bastidores, tem a simpatia de Camilo e Elmano para ser o candidato a prefeito no próximo ano.

Ao repetir as insinuações em várias oportunidades e gerar questionamentos a correligionários em conversas pessoais sobre uma suposta situação de que o PT não poderia ser transformado em “partido de aluguel”, ela manda recados mais do que diretos a Elmano e Camilo, conforme já relatamos nesta coluna.

As falas da deputada, segundo lideranças ouvidas por esta coluna, geram constrangimento a Elmano tanto por ser Luizianne uma aliada próxima do governador (eles despontaram na mesma corrente interna do partido), como por atingirem aliados também caros ao chefe do Executivo como Camilo Santana e Evandro Leitão, dois personagens centrais na escola de Elmano como candidato na eleição passada.

Na análise mais vertical, sob a condição do anonimato, um petista chegou a dizer a esta coluna que a sequência de declarações tem o objetivo de gerar fatos políticos a favor dela e forçar uma reação da ala ligada a Camilo e Elmano.