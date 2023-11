Jade Romero assume Governo do Ceará durante viagem de Elmano para a Holanda

A vice-governadora Jade Romero assumiu o Governo do Ceará, no último sábado (4), com a viagem do governador Elmano de Freitas para a Holanda, onde irá cumprir agenda oficial.

A solenidade simbólica de transmissão do cargo foi realizada no Palácio da Abolição. Esta é a segunda vez que Jade assume como chefe do Executivo Cearense - a primeira foi em abril deste ano, durante viagem de Elmano junto com o presidente Lula para a China.

“Viajo para Roterdã, na Holanda, para cumprir agenda em busca de mais investimentos para o Ceará. A vice-governadora, Jade Romero, assume o governo nesse período. Um grande abraço a todas e todos os cearenses”, anunciou Elmano, nas redes sociais.

O governador Elmano de Freitas embarcou para a Holanda no final da noite do último sábado (6), onde cumpre agenda oficial até o próximo dia 8.

Segundo a comunicação do Governo do Estado, Elmano tratará de investimentos em produção de hidrogênio verde em Roterdã, na Holanda, e também discutirá parcerias entre os dois países, que tragam mais desenvolvimento econômico para o Estado.