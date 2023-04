Os cinco dias de Jade Romero à frente do Governo do Ceará

Neste mês de abril, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), assumiu pela primeira vez a gestão, durante a viagem de Elmano de Freitas (PT) à China. Ela é a segunda mulher na história do Ceará eleita vice-governadora e a terceira a assumir interinamente o Poder Executivo. Os cinco dias de Jade como governadora em exercício tiveram seus destaques, como encontro estratégico com deputadas, e desafios, era ela a gestora quando uma escola pública no interior do Estado registrou um triste episódio de violência em sala de aula. E qual reflexão a própria vice-governadora faz do período? Vem comigo nessa leitura que todos esses pontos estão costurados a seguir.

Aos 101 dias do atual Governo do Ceará, a vice-governadora Jade Romero, do MDB, assumiu interinamente a gestão, entre os dias 11 e 15 de abril. O período desde a posse é menor do que tempo que levou a ex-governadora Izolda Cela (à época no PDT, hoje sem partido) pela primeira vez à cadeira do então governador Camilo Santana (PT), em 2015. Primeira mulher vice-governadora, Izolda tornou-se também a primeira no comando do Estado apenas em 14 de agosto de 2015.

“Por aqui, eu acho que, além de olhar muito para a minha história, de uma pessoa que não tem parentes na política, de uma jovem que sonhou em conduzir os destinos da sua cidade ou do seu estado dentro do movimento estudantil, poder chegar aqui é uma realização pessoal. É importante também mostrar que esse espaço pode ser ocupado por qualquer um de nós, em especial por nós mulheres”, pontua vice-governadora, em nota enviada a mim.

Uma das primeiras agendas de Jade Romero como governadora em exercício foi em uma área cara à trajetória política da emedebista: a juventude. Ela participou do lançamento do projeto "Enem Chego Junto, Chego Bem", ao lado da secretária de Educação, Eliana Estrela, na Estação das Artes, em Fortaleza.

Jade Romero foi presidente de Juventude do MDB no Ceará, membro da executiva de Juventude nacional do partido, conselheira de Juventude e presidente do MDB Mulher.

A relação que também cultiva com a educação há alguns anos foi marcada por um desafio. No segundo dia à frente da pasta, Jade teve de se posicionar como líder maior do Estado diante de um episódio de violência em uma escola pública na zona rural do município de Farias Brito, na Região do Cariri.

"Recebi com preocupação a notícia de um episódio de violência ocorrido numa escola municipal na zona rural de Farias Brito, no Cariri, que deixou duas crianças feridas. Estou acompanhando o caso, inclusive mobilizando nossos secretários, e conversei por telefone com o prefeito Deda Pereira para oferecer o apoio que for necessário pelo Estado. Expresso minha solidariedade às famílias", disse Jade diante do episódio.

Coube a ela ainda ser a responsável pelas orientações do Governo do Estado em meio a temores de novos ataques nas escolas. A condução da gestão foi de discutir o assunto pela via da segurança pública, deixando a discussão sobre diretrizes educacionais e de saúde mental nas escolas, por exemplo, de fora do debate público.

Encontros com líderes de Poderes

Os dias de Jade no Executivo foram simbólicos também pelo diálogo com outros poderes. Ela recebeu o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT) no Palácio da Abolição: "O diálogo com os Poderes é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado", escreveu Jade sobre o encontro nas redes sociais. E esteve ainda com o presidente do Poder Judiciário, o desembargador Abelardo Benevides Moraes: "Nosso diálogo com os demais Poderes em busca de melhorar a vida dos cearenses segue acontecendo", pontuou a governadora em exercício.

Legenda: Jade Romero com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão; e do TJCE, Abelardo Benevides Foto: Divulgação

A gestora buscou contemplar diferentes áreas estratégicas. Visitou o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e ressaltou a importância do equipamento para uma das grandes apostas econômicas do Estado atualmente, o Hidrogênio Verde. "O equipamento é um vetor de desenvolvimento industrial, econômico e social para o Ceará, despontando também como a casa do Hidrogênio Verde (H2V) no Brasil", escreveu.

Jade também foi a chefe do Governo no lançamento do Dia D de vacinação no Estado, ao lado da secretária da Saúde, Tânia Mara.

A política partidária não ficou de fora, claro, a governadora em exercício reuniu a bancada de deputados estaduais do MDB no Estado.

Políticas públicas para mulheres

O que não poderia ficar de fora e ocupou diferentes agendas da governadora em exercício nesses cinco dias foram as estratégias de avanço em políticas públicas para mulheres. Jade é também secretária de Mulheres, pasta inédita criada no atual governo.

“Nesta manhã, me reuni com a secretária de Planejamento e Gestão, Sandra Machado; com o presidente do Ipece, Alfredo Pessoa; e sua equipe. Na ocasião, foram apresentados os indicadores sobre as condições de mercado de trabalho e saúde da mulher cearense. É conhecendo o perfil das nossas mulheres que implantaremos as políticas públicas ideais para elas”, escreveu Jade nas redes, no segundo dia de gestão.

Outro momento de destaque foi o encontro com a bancada de mulheres parlamentares do Ceará, a primeira-dama, Lia Freitas, e a empreendedora social e esposa do presidente da Assembleia, Cristiane Leitão. Jade reuniu sete das nove parlamentares do Legislativo estadual e uma das três deputadas federais.

Legenda: Jade Romero em encontro com deputadas Foto: Divulgação

Com a palavra, a deputada estadual do PT, Larissa Gaspar, que esteve no encontro:

“Foi um momento bem proveitoso onde ela pôde compartilhar as políticas que estão sendo pensadas pra garantir os direitos das mulheres nos mais diversos aspectos. A gente fez uma análise das ações que estão sendo pensadas no campo de enfrentamento à violência contra a mulher, com a ampliação das Casas da Mulher Cearense, a constituição de um centro de informações de dados pra consolidar todas as estatísticas relacionados à violência contra a mulher, a Patrulha Maria da Penha que também está sendo estruturada pra fazer monitoramento das mulheres, vítimas de violência doméstica, que inclusive foi uma iniciativa do nosso mandato. (...) Também foram compartilhadas as ações na perspectiva da autonomia econômica, da geração de emprego e renda, intermediação para o mercado de trabalho, (como) o programa de crédito para mulheres, que prevê mais de 20 milhões de reais para que as mulheres em situação de violência possam empreender, constituir seu negócio, gerar renda e ter força suficiente para romper com o ciclo da violência. A gente sabe que o empoderamento econômico é um fator fundamental para que as mulheres possam pôr um fim a esse ciclo de violência”.

A deputada federal do União Brasil, Fernanda Pessoa, também reforçou as pautas tratadas com a governadora em exercício. Ela frisou o foco em estender para todos os municípios os espaços de acolhimento às vítimas de violência, com a criação de chamados “Espaços Lilás” onde não houvesse Casa da Mulher Cearense ainda.

“Levantei também um aspecto de que lá tínhamos representante de todo Estado do Ceará. Se cada parlamentar levantasse essa bandeira do Espaço Lilás, a gente teria condições dos 184 municípios serem cobertos, porque cada parlamentar é votada em vários municípios, tem ligação com prefeito com vereador... Nós nunca tivemos uma bancada tão forte, de nove deputadas estaduais e três federais. Cada qual tem um seguimento, muitas são esposas de prefeitos, outras são filhas, sempre tem uma ligação, tem irmão, sempre tem alguma ligação na parte política. Acredito muito nessa força de dar as mãos", pontou Fernanda. Apesar de ter feito campanha pela chapa adversária à de Jade, a deputada ressaltou que o momento é de virar a página e pensar no bem dos municípios e do País.

E o que diz Jade Romero desse período?

Em nota exclusiva para essa newsletter, Jade Romero comentou a primeira experiência à frente do Poder Executivo. O texto segue na íntegra para você, leitor fiel, que chegou até aqui:

“Quero destacar a grande responsabilidade de ser a segunda vice-governadora mulher eleita e a mais jovem a chegar ao posto de governadora em exercício do Estado. É uma honrosa missão diante do desafio que o governador Elmano tem conduzido, de trazer mais investimentos pra esse tema tão importante, que pode trazer um grande salto de desenvolvimento econômico, que é o hidrogênio verde. Inclusive ele esteve tratando sobre esse assunto na viagem com o presidente Lula à China. Por aqui, eu acho que além de olhar muito para a minha história, de uma pessoa que não tem parentes na política, de uma jovem que sonhou em conduzir os destinos da sua cidade ou do seu estado dentro do movimento estudantil, poder chegar aqui é uma realização pessoal. É importante também mostrar que esse espaço pode ser ocupado por qualquer um de nós, em especial por nós mulheres.

Durante essa semana eu tive à frente de uma série de entregas na área da educação, do esporte, saúde e do desenvolvimento econômico, procurando sempre demonstrar a competência que nós, mulheres, temos. Procurei fazer essa condução de uma forma muito responsável, tranquila, com conexão com os valores do nosso Governo, com os valores do governador Elmano. E pra mim é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade poder estar nesse local e poder também demonstrar essa força que a gente tem de conciliar as mais diversas tarefas, com sensibilidade, mas sobretudo com a competência para lidar com temáticas tão diferentes que que permeiam o Governo.”

*Esse texto foi publicado, primeiramente, na newsletter Antessala, enviada aos assinantes do Diário do Nordeste aos sábados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil