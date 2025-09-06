Eunício sobre investigação de desvio de emendas: ‘Quanto mais o MP for atrás, mais feliz vou ficar’

O deputado federal e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, defendeu rigor na fiscalização sobre o uso das emendas parlamentares. O emedebista disse ainda apoiar investigações conduzidas pelo Ministério Público, Polícia Federal e órgãos de controle que buscam identificar desvio dos recursos. Em entrevista para a live do PontoPoder, ele afirmou que não teme apurações envolvendo recursos que destinou a municípios cearenses.

Na esteira do caso envolvendo o prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz, e do deputado federal Junior Mano, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, no dia 24 de junho, a abertura de investigação contra três outros nomes da bancada cearense no Congresso. A apuração da Polícia Federal (PF) chegou a Eunício Oliveira (MDB), Yuri do Paredão (MDB) e José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Casa. Todos negam qualquer envolvimento com o esquema.

No caso de Eunício, ele defendeu que os recursos enviados pelos mandatários sejam tratados com a maior transparência possível.

“Quanto mais transparência, quanto mais cobrança, quanto mais o Ministério Público for atrás — que é o papel deles também — mais feliz eu vou ficar. Vou ter tranquilidade de que os recursos que eu entreguei naquele município estão sendo bem aplicados”, disse.

Distribuição de recursos

Eunício destacou que, quando presidiu o Congresso Nacional, destinou recursos a todos os municípios do Ceará por meio de emendas. Somente este ano, segundo ele, foram beneficiados 93 municípios.

“Eu não tenho construtora, não tenho negócio no Estado do Ceará, não tenho nenhum contrato no Estado, não tenho absolutamente nenhum negócio que esteja arrodeando o meu mandato, nenhum negócio no estado em que eu faço política. Então, eu tenho muita tranquilidade para dizer que quero mesmo é que Supremo, o TCU, o TCE, o Ministério Público, a Procap, invadam, invadam esses computadores quando tiverem suspeitas. Invadam os municípios quando tiverem suspeita contra quem tem a obrigação de administrar bem” Eunício Oliveira Deputado federal e presidente do MDB Ceará

Transparência e suspeitas

Eunício reconheceu que alguns municípios podem fazer uso irregular de verbas, mas disse não ter ligação com eventuais fraudes.

“Você não sabe o quanto é difícil conseguir uma emenda para mandar para um município, aí, de repente, você toma um susto porque você entrega aquele valor e não está envolvido, em contrapartida, (...) e vê alguém desviando o dinheiro do remédio, roubando no transporte escolar, na manutenção de energia… Eu não sei, não conheço porque eu não milito nisso”, completou.