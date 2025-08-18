Janaína Farias aciona Justiça contra Ciro Gomes após novas acusações do pedetista

A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), acionou a Justiça do Distrito Federal contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) após ser alvo de novos ataques apontados como misóginos. O político voltou a acusar a petista de aliciar mulheres para fazerem “serviço sexual” durante o período em que ela foi assessora do ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A ofensa ocorreu durante um discurso realizado na última sexta-feira (15), em uma fazenda na cidade de Capistrano, durante o aniversário do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido).

“A pessoa que recrutava moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana virou senadora do Ceará. Agora é prefeita num município do Ceará. E isso é um desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar” Ciro Gomes (PDT) Ex-ministro e ex-governador do Ceará

Apesar de não citar diretamente o nome da prefeita, as acusações são as mesmas já feitas pelo político, que inclusive foi condenado em maio deste ano por falas semelhantes.

Por meio de nota ao Diário do Nordeste, Janaína Farias disse que solicitou, ainda no sábado, que a advocacia do Senado adote “providências cabíveis junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, no âmbito criminal e cível, para que o Ciro Gomes seja responsabilizado pelas novas agressões, que estão relacionadas a episódios anteriores de violência política de gênero”.

Além de prefeita, a petista é suplente no Senado Federal da vaga para a qual Camilo Santana foi eleito. À época das primeiras ofensas de Ciro, Janaína estava como titular da vaga. “Em face dessas condutas anteriormente praticadas, o senhor Ciro Gomes responde à ação penal pela prática do crime de violência política de gênero e a ação cível, no qual já foi condenado a pagar indenização por danos morais e a se abster de proferir as agressões há época registradas em entrevista”, acrescentou a prefeita em nota.

Em maio deste ano, Ciro foi condenado a pagar R$ 52 mil em indenização à prefeita. A decisão, da juíza Priscila Faria da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), considerou como injúria e difamação o político ter se referido a Janaína como "cortesã" e "assessora para assuntos de cama" do ex-governador e hoje ministro da Educação. A sentença de 1ª instância também determinava que Ciro se abstivesse de repetir novas ofensas contra a petista, sob pena de multa de R$ 30 mil por episódio.

“É muito triste que a sociedade brasileira, e a nossa democracia, tenham que conviver com esse tipo de violência, menosprezando a capacidade e o papel das mulheres na política. Esses fatos, embora lamentáveis, reforçam o meu compromisso com a vida pública e com o exercício do meu mandato de Prefeita com responsabilidade e com o compromisso de servir à população de Crateús e do meu Estado do Ceará” Janaína Farias (PT) Prefeita de Crateús e suplente de senadora

“Repúdio”

Ainda no sábado, Janaína publicou uma nota de repúdio condenando a fala do ex-ministro, a quem definiu como uma “figura conhecida por agredir moralmente as pessoas e, principalmente, as mulheres”.

“Um misógino que, cada vez mais, diante de seu fracasso político, busca atingir a honra das pessoas, de forma irresponsável e inconsequente. Reafirmo que minha história me trouxe até aqui: filha de uma costureira e de um eletricista, estudei em escola pública, enfrentei dificuldades e conquistei, com muito trabalho, cada espaço de luta em defesa do povo”, escreveu a prefeita nas redes sociais.

“Tive a oportunidade de aprender e trabalhar, ao longo de 17 anos, ao lado do ex-governador, hoje ministro da Educação e senador, Camilo Santana. Um homem de coração enorme, que sempre cuidou bem do povo e que só pensa em ajudar. Ele me deu a oportunidade, sim, de ser senadora e, hoje, sou prefeita da minha amada Crateús, sempre contando com o seu apoio nessa caminhada”, acrescentou.

“Sou parte de um projeto que transforma vidas, ao lado do nosso presidente Lula, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, e não me desviarei desse caminho”, concluiu a prefeita.