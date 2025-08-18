Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Oposição no Ceará se reencontra em aniversário de Roberto Cláudio

Lideranças de partidos contrários ao grupo governista mostram que ainda têm disposição ao diálogo para 2026

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Inácio Aguiar
Legenda: Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio reuniu a oposição em seu aniversário na última sexta-feira (15)
Foto: Kid Júnior

O aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, realizado na última sexta-feira (15), em Capistrano, tornou-se um gesto de reaproximação e um evento político da oposição no Ceará. A presença de lideranças de diferentes partidos e os discursos críticos ao grupo governista, quase que um “chamado à união”, deram um tom de que todos acham possível uma união para a eleição 2026. 

O encontro ocorreu na fazenda do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) e reuniu parlamentares e dirigentes de PL, União Brasil e PDT. O ato foi bem maior do que uma reunião para comemoração de um aniversário, com desdobramentos políticos que revelam a estratégia em sua realização.  

Roberto Cláudio, que aguarda definições nacionais para se filiar ao União Brasil, fez duras críticas ao governador Elmano de Freitas (PT) e até ao ministro Camilo Santana, puxando assim as teses de oposição, sendo seguido por nomes como Ciro Gomes, André Fernandes e o próprio Felipe Mota. 

Presença de Ciro e André Fernandes 

Entre os movimentos que chamaram atenção, a participação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do deputado federal André Fernandes (PL), embora eles não tenham dividido o palanque. Recentemente, Fernandes tinha descartado apoiar uma candidatura de Ciro ou de Roberto Cláudio, defendendo a manutenção de um nome próprio do PL para 2026. A presença dele, no entanto, indica, minimamente, disposição para o diálogo.  

Em discurso, Fernandes chegou a sugerir que Ciro deixou o PDT, partido que, segundo ele, está demasiadamente alinhado aos governos petistas. 

Ciro, por sua vez, evitou confirmar planos eleitorais, mas afirmou estar “100% à disposição do povo do Ceará”. Reconheceu Fernandes como “jovem talento” e fez uma defesa enfática da união da oposição: “Se sairmos separados, nós perdemos o governo. Precisamos sair juntos para vencer o PT”, disse. 

As peças do tabuleiro oposicionista 

A reunião em torno do aniversário reforçou ainda o papel de Roberto Cláudio como um dos nomes em evidência na oposição para 2026. Ele foi exaltado por Ciro e falou como um nome com pretensão de disputar o governo.  

O que vem pela frente 

A celebração tentou trabalhar, na prática, uma reaproximação. A possibilidade de consolidar uma candidatura única, entretanto, ainda é incerta. Mas mas alguns gestos na política são simbólicos. 