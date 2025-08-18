Oposição no Ceará se reencontra em aniversário de Roberto Cláudio

O aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, realizado na última sexta-feira (15), em Capistrano, tornou-se um gesto de reaproximação e um evento político da oposição no Ceará. A presença de lideranças de diferentes partidos e os discursos críticos ao grupo governista, quase que um “chamado à união”, deram um tom de que todos acham possível uma união para a eleição 2026.

O encontro ocorreu na fazenda do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) e reuniu parlamentares e dirigentes de PL, União Brasil e PDT. O ato foi bem maior do que uma reunião para comemoração de um aniversário, com desdobramentos políticos que revelam a estratégia em sua realização.

Roberto Cláudio, que aguarda definições nacionais para se filiar ao União Brasil, fez duras críticas ao governador Elmano de Freitas (PT) e até ao ministro Camilo Santana, puxando assim as teses de oposição, sendo seguido por nomes como Ciro Gomes, André Fernandes e o próprio Felipe Mota.

Presença de Ciro e André Fernandes

Entre os movimentos que chamaram atenção, a participação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do deputado federal André Fernandes (PL), embora eles não tenham dividido o palanque. Recentemente, Fernandes tinha descartado apoiar uma candidatura de Ciro ou de Roberto Cláudio, defendendo a manutenção de um nome próprio do PL para 2026. A presença dele, no entanto, indica, minimamente, disposição para o diálogo.

Em discurso, Fernandes chegou a sugerir que Ciro deixou o PDT, partido que, segundo ele, está demasiadamente alinhado aos governos petistas.

Ciro, por sua vez, evitou confirmar planos eleitorais, mas afirmou estar “100% à disposição do povo do Ceará”. Reconheceu Fernandes como “jovem talento” e fez uma defesa enfática da união da oposição: “Se sairmos separados, nós perdemos o governo. Precisamos sair juntos para vencer o PT”, disse.

As peças do tabuleiro oposicionista

A reunião em torno do aniversário reforçou ainda o papel de Roberto Cláudio como um dos nomes em evidência na oposição para 2026. Ele foi exaltado por Ciro e falou como um nome com pretensão de disputar o governo.

O que vem pela frente