Governo Elmano nomeia dez ex-prefeitos e reforça bases eleitorais a um ano de eleições

Os ex-gestores foram nomeados entre os dias 30 de julho e 12 de agosto. Conforme dados do Portal da Transparência, os "assessores especiais I" recebem salário médio de R$ 10,3 mil

e
PontoPoder
Governador Elmano sentado em seu gabinete no Palácio da Abolição. Ele pressiona a mesa com um dedo
Legenda: Elmano de Freitas aposta em reforço nas bases estaduais na segunda metade do mandato
Foto: Ismael Soares

A cerca de um ano das eleições, o governador Elmano de Freitas (PT) nomeou dez ex-prefeitos cearenses para atuarem como assessores especiais. Na prática, eles irão reforçar a articulação estadual do Governo. Além dessa lista, quem também passou a compor os quadros do Estado foi a ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque, indicada como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

A incorporação dos ex-mandatários aos quadros do Executivo estadual foi apontada por oposicionistas como uma tentativa de manter a "cooptação" de bases eleitorais. Por outro lado, os governistas rebatem dizendo que os ex-prefeitos têm expertise em gestão, portanto, irão levar a experiência para o Governo.

Os ex-gestores — com exceção de Aline — foram nomeados pelo chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, entre os dias 30 de julho e 12 de agosto, de acordo com o Diário Oficial do Estado. Conforme dados do Portal da Transparência do Ceará, os "assessores especiais I", vinculados à Casa Civil, recebem salário médio de R$ 10,3 mil.

Veja quem foi nomeado: 

  • Glairton Cunha (PSB) — Ex-prefeito de Jaguaretama (2017-2024) nomeado em 30 de julho;
  • Priscilla Figueiredo — Ex-prefeita de Quiterianópolis (2021-2024) nomeada em 30 de julho
  • Robert Viana Leitão (PSB) — Ex-prefeito de Mulungu (2017-2024) nomeado em 30 de julho;
  • Bismarck Barros (PT) — Ex-prefeito de Piquet Carneiro (2017-2024) nomeado em 30 de julho;
  • Isaac Júnior (PT) — Ex-prefeito de Mauriti (2021-2023) nomeado em 30 de julho;
  • Lindbergh Martins (PSD) — Ex-prefeito de Jijoca de Jericoacoara (2017-2024) nomeado em 22 de agosto;
  • Zé Helder (MDB) — Ex-prefeito de Várzea Alegre (2017-2024) nomeado em 12 de agosto;
  • Dr. Aniziário Costa (PT) — Ex-prefeito de Jardim (2017-2024) nomeado em 12 de agosto;
  • Raimundo Lacerda Filho (PT) — Ex-prefeito de Icapuí (2017-2024) nomeado em 12 de agosto;
  • Carlos Áquila Cunha — Ex-prefeito de Moraújo (2017-2024) nomeado em 12 de agosto.

O que os ex-prefeitos vão fazer no Governo?

Nomeado no último dia 30 de julho, Isaac Júnior (PT), ex-prefeito de Mauriti, disse ao Diário do Nordeste que as tratativas ocorreram por intermédio do secretário da Articulação Política, Nelson Martins, e detalhou como será sua atuação a partir de agora. 

“Ele conversou comigo sobre a intenção do governador de descentralizar as ações relativas aos projetos e programas prioritários da nossa região, composta por nove municípios”, disse. Ele explicou que irá “ajudar a fazer a articulação entre as prefeituras e o Governo". 

“Como já exerci cargo semelhante no segundo governo de Cid Gomes, à época no Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), eu acredito que as determinações que virão serão desde burocracia até conciliação. Deverei prestar contas mensalmente e realizar reuniões mensais para alinhamento”, concluiu.

Nas redes sociais, Bismarck Barros (PT), ex-prefeito de Piquet Carneiro, disse que estará “cada vez mais próximo dos municípios da região, não só levando o recado do governador Elmano, mas também procurando atender o chamado dos prefeitos que duramente tem trabalhado para ajudar os mais necessitados”.

A ex-prefeita de Quiterianópolis, Priscilla Figueiredo, também publicou uma mensagem de agradecimento ao governador. 

“Assumo esse novo desafio com o mesmo zelo, entrega e senso de dever que sempre me guiaram. Sei do tamanho da responsabilidade que é trabalhar pelas pessoas, fortalecendo pontes, construindo diálogos e buscando, através das relações institucionais, caminhos reais de desenvolvimento e justiça social”, escreveu.

Glairton Cunha (PSB), ex-prefeito de Jaguaretama, e Zé Helder (MDB), de Várzea Alegre, também usaram as redes sociais para comentar as nomeações

Ex-prefeita assume cargo na Arce

O caso de Aline Albuquerque é singular. Economista e ex-assessora administrativa da presidência do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), ela foi prefeita de Massapê entre 2021 e 2024, quando foi derrotada na disputa pela reeleição por Ozires Pontes (PSDB). Aline é filha do atual secretário de Cidades do Ceará, o deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque, e irmão do deputado federal AJ Albuquerque (PP).

A indicação do governador foi validada, no último dia 27 de agosto, pelo Parlamento estadual em votação secreta, com 32 votos favoráveis e cinco contrários. Para opositores, a escolha dela foi um aceno político a Zezinho Albuquerque, uma das lideranças do PP no Ceará. A legenda formou uma federação com o União Brasil no último dia 19 de agosto e enfrenta incertezas sobre o futuro: se permanecerá na base ou seguirá para a ala opositora

Em coletiva de imprensa, logo após ter o nome aprovado para o cargo, Aline Albuquerque rebateu as críticas e defendeu a experiência no Poder Público como um adicional ao colegiado da Arce. 

“As críticas elas sempre vão existir, mas eu não me abalo com nada disso e vejo que, se o meu nome foi indicado pelo governador, é porque ele vê em mim a capacidade de poder estar à frente desse cargo (...) As críticas políticas sempre vão existir, fazem parte e a gente tem que respeitar”
Aline Albuquerque
Nova conselheira da Arce e ex-prefeita de Massapê

Oposição acusa Elmano de inchaço da máquina pública

Após a indicação da ex-prefeita de Massapê, o deputado estadual Felipe Mota (União) fez críticas às nomeações de ex-prefeitos pelo Governo do Estado. 

Felipe Mota durante discurso no Plenários da Alece aponta para o lado
Legenda: O deputado Felipe Mota, integrante da oposição, é um dos críticos da nomeação dos ex-prefeitos
Foto: Dário Gabriel/Alece

“Eu tenho feito críticas, desde o início do governo, à inoperância e ao inchaço da máquina pública (...) Os ex-prefeitos, claro, têm experiência, conhecem alguma coisa, mas não para cargos que são estritamente técnicos. Eu mesmo já me neguei a assumir cargos por não me ver tecnicamente preparado para assumir. Preferi ficar”, disse.

“Temos que saber fazer isso, escolher melhor, não porque é ligado a fulano de tal, porque perdeu a eleição e tem que arrumar um cantinho para a pessoa ter uma boquinha. Isso aí não existe. Isso aí é o passado que nós temos que esquecer da política. Esse passado nós precisamos combater, isso é um câncer na máquina pública”
Felipe Mota (União Brasil)
Deputado estadual

Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) rebateu o adversário. Ele disse que os ex-prefeitos vão “incorporar a coordenação das ações e do relacionamento institucional do Governo do Estado com as prefeituras das regiões”. 

Guilherme Sampaio discursa no plenário e aponta para o lado
Legenda: O deputado Guilherme Sampaio argumenta que os ex-prefeitos têm expertise em gestão
Foto: Junior Pio/Alece

“Eles já foram gestores municipais, conhecem as suas regiões, conhecem os pactos de cooperação federativa entre o Estado e os municípios e vão aperfeiçoar ainda mais a articulação institucional entre a Casa Civil, entre a Secretaria de Articulação Política e as prefeituras da região”, disse Sampaio.

“Essas críticas (da oposição) são dor de cotovelo. Quando as pessoas perdem a eleição, elas têm que ir para a oposição e se prepararem para a próxima eleição, fazerem um programa de governo etc. O que seria muito estranho era o Governo convidar pessoas sem experiência em gestão e que não fossem da sua confiança política e seus aliados para cumprir esse papel de fazer o meio-de-campo entre as ações governamentais e as prefeituras nas diversas regiões do estado. Só faltava agora a oposição querer que fossem convidados quadros político administrativos dos partidos de oposição”
Guilherme Sampaio (PT)
Deputado estadual e líder do Governo na Alece

Todos os prefeitos citados na reportagem foram procurados. A assessoria de imprensa da Casa Civil e a Secretaria de Articulação Política do Ceará do Ceará foram procuradas pela reportagem, mas não responderam.

