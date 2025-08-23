Indicação de ex-prefeita à Arce reforça aliança de Zezinho Albuquerque com Elmano

A Assembleia Legislativa do Estado fez a leitura, na sessão da última quinta-feira (21), da mensagem enviada pelo governo do Estado com indicação da ex-prefeita de Massapê, Aline Aguiar Albuquerque, ao cargo de conselheira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce). Aline é filha do atual secretário de Cidades do governo, Zezinho Albuquerque, dirigente do Progressistas no Ceará.

O nome da ex-gestora chega ao Legislativo como um movimento de dupla leitura no contexto atual: a função administrativa estratégica e o peso político da indicação que sinaliza a manutenção da aliança entre as partes.

Manutenção da aliança entre grupos

Já no plano político, a indicação expõe um detalhe importante da engrenagem que sustenta o governo Elmano de Freitas. Zezinho Albuquerque é ex-presidente da Assembleia Legislativa e liderança próxima do senador Cid Gomes (PSB). Outro filho dele, AJ Albuquerque é deputado federal e presidente estadual do Progressistas. O partido é aliado de Elmano, mas, em nível nacional, acaba de formalizar uma federação com o União Brasil – legenda que, em sua maioria, faz oposição ao governador no Estado.

Apesar do novo arranjo nacional, o gesto de indicação de Aline sinaliza que a aliança local segue firme. Zezinho e seu grupo não dão sinais de afastamento do bloco governista. Ao contrário: a articulação para garantir espaço relevante na Arce mostra que a relação permanece.

Indicação será confirmada pela Assembleia

A indicação será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia na próxima semana, antes de seguir ao plenário.