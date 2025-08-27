Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Em votação secreta, ex-prefeita Aline Albuquerque é aprovada para o Conselho da Arce pela Alece

Nova conselheira é filha de Zezinho Albuquerque, deputado estadual licenciado e atual secretário de Cidades do Governo Elmano

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Aline Albuquerque durante a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Alece na terça-feira (26)
Legenda: Aline Albuquerque participou da sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Alece na terça-feira (26)
Foto: Dário Gabriel/Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram nesta quarta-feira (27) a nomeação de Aline Aguiar Albuquerque para o cargo de conselheira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Arce), após indicação do governador Elmano de Freitas (PT).

A nova conselheira é economista e foi assessora administrativa da presidência do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). No âmbito político, Aline foi prefeita de Massapê entre 2021 e 2024, quando foi derrotada na disputa pela reeleição por Ozires Pontes (PSDB). Ela também é filha do atual secretário de Cidades do Ceará, o deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece terá reconhecimento facial para servidores e fará mudanças na estrutura de segurança da Casa

teaser image
PontoPoder

Galvão Bueno recebe título de cidadão do Ceará, aprende vaia cearense e canta Mucuripe com Waldonys

A escolha foi validada pelo Parlamento estadual em votação secreta, com 32 votos favoráveis e cinco contrários. A mensagem do Executivo começou a tramitar na Casa em 20 de agosto. Antes da aprovação no Plenário, Aline foi sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira (26). 

A indicação de Aline chegou a ser alvo de críticas de parte da oposição, que avaliou a nomeação como um aceno político a Zezinho Albuquerque, que é vice-presidente do Partido Progressistas (PP) no Ceará. Na última semana, a sigla formalizou a federação com o União Brasil e vive um processo de definições em torno da relação com o Governo Elmano de Freitas (PT), podendo permanecer na base ou seguir para a ala opositora. 

Em coletiva de imprensa, logo após a aprovação no Plenário 13 de Maio, Aline Albuquerque rebateu as críticas e defendeu a experiência no Poder Público como um adicional ao colegiado da Arce. A conselheira também informou que não está mais filiada ao Republicanos, já que o cargo não permite ligação partidária. 

“As críticas elas sempre vão existir, mas eu não me abalo com nada disso e vejo que, se o meu nome foi indicado pelo governador, é porque ele vê em mim a capacidade de poder estar à frente desse cargo (...) As críticas políticas sempre vão existir, fazem parte e a gente tem que respeitar”
Aline Albuquerque
Nova conselheira da Arce e ex-prefeita de Massapê

FISCALIZAÇÃO

A Arce é uma autarquia especial que atua na normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões do Estado do Ceará. Desse modo, o órgão regula os serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará, Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Companhia de Gás do Ceará (Cegás), por exemplo.

Sobre o trabalho na Agência, Aline Albuquerque ressaltou que o objetivo é fortalecer a Arce para que os serviços públicos das concessionárias sejam ofertados de maneira eficiente para a população. Já acerca do caso específico da Enel, a conselheira pediu transparência e diálogo, prometendo imparcialidade nas decisões. 

“É uma questão muito delicada essa da Enel, que a gente sabe que são muitas reclamações, eu passei por isso também enquanto gestora e sei como é difícil. Quando eu for empossada, que eu puder realmente tomar pé de toda a situação que está acontecendo, esse processo, junto com a Arce, eu vou poder responder melhor”, avaliou Aline. 

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Lula e autoridades na assinatura do decreto da televisão 3.0
PontoPoder

TV 3.0: Lula assina decreto que regulamenta sistema que dará experiência de 'cinema' à TV aberta

As primeiras transmissões estão previstas para o primeiro semestre de 2026

Luana Severo e João Lima Neto
Há 56 minutos
Foto mostra Aline Albuquerque durante a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Alece na terça-feira (26)
PontoPoder

Em votação secreta, ex-prefeita Aline Albuquerque é aprovada para o Conselho da Arce pela Alece

Nova conselheira é filha de Zezinho Albuquerque, deputado estadual licenciado e atual secretário de Cidades do Governo Elmano

Marcos Moreira
Há 1 hora
mãos digitando em notebook, com café do lado e óculos de grau
PontoPoder

De 60 dias de férias a home office: entenda as mudanças discutidas na Reforma Administrativa

A discussão ganhou força neste ano após ficar parada desde 2021, e agora é levantada como prioridade pelos presidentes da Câmara e do Senado

Beatriz Matos, de Brasília
27 de Agosto de 2025
Suplicy deve passar por uma cirurgia de implante de marca-passo, apurou jornal carioca
PontoPoder

Eduardo Suplicy passa mal e é internado às pressas no Rio de Janeiro

Ele foi diagnosticado com um quadro de arritmia cardíaca

Redação
27 de Agosto de 2025
Zambelli em coletiva na Câmara dos deputados
PontoPoder

Carla Zambelli seguirá presa aguardando decisão da Justiça italiana

Ela é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes

Redação
27 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes em cadeira no STF
PontoPoder

Moraes amplia para cinco dias prazo para manifestação da PGR sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

Defesa de ex-presidente tinha até esta quarta-feira (27) para apresentar parecer ao STF

Redação
27 de Agosto de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Alexandre de Moraes determina monitoramento em tempo integral de Bolsonaro em prisão domiciliar
PontoPoder

Bolsonaro será monitorado em tempo integral pela Polícia Penal do DF, determina Moraes

Ministro do STF afirmou que a vigilância deverá evitar "exposição indevida" do ex-presidente

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de Michel Lins, vereador de Fortaleza que se licenciou do mandato nesta terça-feira (26)
PontoPoder

Michel Lins se licencia do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador afirmou que sua substituição no Legislativo municipal ocorre "por uma questão estratégica"

Bruno Leite
26 de Agosto de 2025
Grupo de parlamentares cearenses reunidos em torno de uma mesa de madeira em sala de reunião da liderança do partido no Congresso Nacional, com painel azul ao fundo escrito 'Liderança PSD – Partido Social Democrático
PontoPoder

Domingos Neto faz primeira reunião com bancada federal do Ceará para definir temas prioritários

Parlamentares devem tentar audiência com representante do STF para pressionar por medidas mais duras contra o crime organizado

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo
26 de Agosto de 2025
Homem de óculos e camisa branca apresenta dados em uma tela, apontando para gráficos com indicadores de qualidade e pagamento de obras públicas da Prefeitura de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza tem obras paradas, como o Cuca do Vicente Pinzón, por falta de verba, diz secretário

Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas

Luana Barros e Bruno Leite
26 de Agosto de 2025
Lula conversa ao pé do ouvido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa
PontoPoder

Governo Lula prevê orçamento de R$ 30 bi até 2026 para programa de reforma de casas populares

As reformas serão feitas dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida"

Redação
26 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

TRE-CE confirma cassação do prefeito de Barroquinha; veja municípios que aguardam nova eleição

Em três cidades, falta apenas a Justiça Eleitoral marcar o pleito suplementar

Redação
26 de Agosto de 2025
Senado Federal com a presença de senadores
PontoPoder

Senado deve votar projeto que reduz prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa nesta terça (26)

A proposta recebeu relatório favorável do senador Weverton (PDT-MA) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Redação
26 de Agosto de 2025
mão de médico segurando estetoscópio, com jaleco
PontoPoder

De médicos a assistentes sociais, categorias lutam no Congresso Nacional para aprovar piso salarial

Os salários almejados por assistentes sociais, médicos, cirurgiões dentistas, profissionais de Educação Física e técnicos em educação variam entre R$ 3,6 mil e R$ 10,9 mil

Ingrid Campos
26 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro
PontoPoder

PGR defende que PF monitore Bolsonaro 'em tempo real' para cumprimento de medidas cautelares

Parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes nessa segunda-feira (25)

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Foto da fachada da prefeitura de Mauriti, no Ceará, onde uma mulher foi encontrada trabalhando no lugar do marido
PontoPoder

MPCE recomenda que Prefeitura de Mauriti demita servidor que tinha funções exercidas pela esposa

Irregularidade foi constatada durante inspeção na Secretaria Municipal de Agricultura

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro ilustrando prazo para a PGR se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga
PontoPoder

PGR tem até quarta (27) para se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga

Órgão deve apresentar reposta sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra presidente do senador federal, Davi Alcolumbre, ilustrando previsão da votação do projeto de lei contra adultização de crianças e de adolescente nas redes sociais
PontoPoder

Projeto de lei contra a ‘adultização’ deve ser votado pelo Senado nesta semana

Proposta estabelece regras para a proteção e a prevenção de crimes contra menores na internet e já fora apreciada pela Câmara dos Deputados

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de urna eletrônica do TSE
PontoPoder

Quais as chances de o voto impresso voltar nas eleições de 2026

Diário do Nordeste conversou com especialistas e indicou qual a viabilidade da medida, aprovada na CCJ do Senado na última semana

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Flávio Dino, ministro do STF, que acionou PF para investigar repasse milionários de emendas Pix
PontoPoder

Dino aciona PF para investigar uso de R$ 694 milhões repassados por emendas Pix; entenda

Emendas parlamentares individuais de transferência especial estão sob investigação

Redação
24 de Agosto de 2025