Em votação secreta, ex-prefeita Aline Albuquerque é aprovada para o Conselho da Arce pela Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram nesta quarta-feira (27) a nomeação de Aline Aguiar Albuquerque para o cargo de conselheira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado (Arce), após indicação do governador Elmano de Freitas (PT).

A nova conselheira é economista e foi assessora administrativa da presidência do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). No âmbito político, Aline foi prefeita de Massapê entre 2021 e 2024, quando foi derrotada na disputa pela reeleição por Ozires Pontes (PSDB). Ela também é filha do atual secretário de Cidades do Ceará, o deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque.

A escolha foi validada pelo Parlamento estadual em votação secreta, com 32 votos favoráveis e cinco contrários. A mensagem do Executivo começou a tramitar na Casa em 20 de agosto. Antes da aprovação no Plenário, Aline foi sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira (26).

A indicação de Aline chegou a ser alvo de críticas de parte da oposição, que avaliou a nomeação como um aceno político a Zezinho Albuquerque, que é vice-presidente do Partido Progressistas (PP) no Ceará. Na última semana, a sigla formalizou a federação com o União Brasil e vive um processo de definições em torno da relação com o Governo Elmano de Freitas (PT), podendo permanecer na base ou seguir para a ala opositora.

Em coletiva de imprensa, logo após a aprovação no Plenário 13 de Maio, Aline Albuquerque rebateu as críticas e defendeu a experiência no Poder Público como um adicional ao colegiado da Arce. A conselheira também informou que não está mais filiada ao Republicanos, já que o cargo não permite ligação partidária.

“As críticas elas sempre vão existir, mas eu não me abalo com nada disso e vejo que, se o meu nome foi indicado pelo governador, é porque ele vê em mim a capacidade de poder estar à frente desse cargo (...) As críticas políticas sempre vão existir, fazem parte e a gente tem que respeitar” Aline Albuquerque Nova conselheira da Arce e ex-prefeita de Massapê

FISCALIZAÇÃO

A Arce é uma autarquia especial que atua na normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões do Estado do Ceará. Desse modo, o órgão regula os serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará, Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Companhia de Gás do Ceará (Cegás), por exemplo.

Sobre o trabalho na Agência, Aline Albuquerque ressaltou que o objetivo é fortalecer a Arce para que os serviços públicos das concessionárias sejam ofertados de maneira eficiente para a população. Já acerca do caso específico da Enel, a conselheira pediu transparência e diálogo, prometendo imparcialidade nas decisões.

“É uma questão muito delicada essa da Enel, que a gente sabe que são muitas reclamações, eu passei por isso também enquanto gestora e sei como é difícil. Quando eu for empossada, que eu puder realmente tomar pé de toda a situação que está acontecendo, esse processo, junto com a Arce, eu vou poder responder melhor”, avaliou Aline.

