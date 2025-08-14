248 mil imóveis no Ceará ficaram sem energia por conta de 682 furtos de cabos em 2025, diz Enel

Mais de 248 mil imóveis no Ceará tiveram o fornecimento de energia interrompido, em algum momento, no primeiro semestre de 2025, em razão de 682 ocorrências de furto de cabos de energia, segundo a Enel Distribuição Ceará - concessionária de energia do Estado. Como resposta às ações criminosas, a Polícia registrou um aumento de 654% na apreensão de fios e capturou 172 suspeitos de ligação com o crime, neste ano.

O aumento de furtos de cabos elétricos no Ceará em 2025, na comparação com igual período de 2024 (que teve 445 casos), foi de 53,2%, conforme os dados repassados pela Enel. Já o número de imóveis afetados no ano corrente diminuiu 36,8%, na comparação com o primeiro semestre do ano passado (que registrou 393 mil imóveis sem energia por algum tempo, como consequência dos furtos).

611% foi o crescimento do número de furtos de cabos, em Fortaleza, segundo a Enel. No primeiro semestre de 2024, foram 44 casos; e, em igual período de 2025, foram 268 crimes.

Cerca de 33% dos clientes afetados no Estado pela queda de energia, em decorrência dos furtos, neste ano, são moradores da Capital. Isso representa que, aproximadamente, 81 mil imóveis ficaram sem o fornecimento de energia, em decorrência dos crimes, em Fortaleza, em 2025. No primeiro semestre do ano passado, foram 84 mil imóveis afetados.

O gerente de Manutenção da Enel Ceará, Marcelo Gomes, afirma que "o cenário está cada dia mais desafiador, dentro do contexto da criminalidade, que vem crescendo segmentado pela matéria-prima, o cobre". Segundo ele, as quadrilhas que atuam no furto de cabos elétricos se especializaram na prática, pois "não sofrem choque elétrico e conhecem o sistema de distribuição da rede".

Gomes detalha que as quadrilhas especializadas contam com "equipes de campo", que praticam os furtos de cabos, transformadores e outros equipamentos; e sucatas, que recebem esse material, para transformá-lo e revendê-lo. "Quando tem essa cadeia formada, fica um fluxo mais ágil. Há a subtração, segmentação e receptação", pontua.

Segundo o gerente da Enel, apesar da interrupção do fornecimento de energia causado pelo furto dos fios, a empresa consegue restabelecer a energia em cerca de 3 minutos, em mais de 80% dos casos. "A gente tem um investimento muito forte na digitalização da rede, com 5 mil equipamentos que a gente chama de telecontrole, que automatizam a rede. Quando há a subtração do cabo, esse sistema consegue gerenciar e deslocar essas cargas, minimizando o impacto", explica.

Em uma ocorrência de alto impacto, criminosos furtaram 575 metros de cabos de média tensão, o que danificou dois postes, que precisaram ser substituídos pela Enel, entre a Avenida Pedro Lazar e a Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza, durante a noite de 4 de fevereiro e a madrugada de 5 de fevereiro deste ano. Devido ao sistema de transferência automática de cargas, os clientes da região ficaram poucos minutos sem energia.

Nas outras ocorrências (menos de 20%, segundo a Enel), que causaram danos maiores à rede, é preciso enviar equipes de técnicos aos locais para fazer ajustes, e o restabelecimento da energia pode demorar 6h, 12h ou até 18h.

Quadrilhas são atraídas pelo cobre

Atrás de Fortaleza, as cidades que registraram mais furtos de cabos no Ceará, no ano corrente, ficam em áreas de praia, destacou a Enel: Aquiraz (38 crimes), Beberibe (32), Cascavel (23), Acaraú (23) e Caucaia (22). O Município de Barroquinha, na Região Norte do Ceará, também registrou 22 ocorrências.

As quadrilhas especializadas buscam ter acesso ao cobre, que compõe a fiação elétrica e que tem alta demanda de mercado. Segundo Marcelo Gomes, o cobre era mais utilizado no cabeamento de energia em razão da alta resistência, inclusive à maresia (característica de áreas próximas do mar). Para o gerente de Manutenção da Enel, isso explica o maior número de crimes em municípios que têm área de praia - e, consequentemente, uma maior presença de cobre no cabeamento.

Em razão do aumento de furtos de cabos, a Enel Ceará começou a utilizar fios com alumínio ou aço cobreado, em substituição ao cobre. Gomes garante que não há perda da qualidade do fornecimento de energia, porque há uma compensação na espessura do cabo. "E os projetos que temos de ampliação de rede e distribuição, já são elaborados e criados com cabos de alumínio. A gente vai ampliando isso, e diminuindo o uso do cobre", aponta.

146 km de fios de energia foram furtados no Ceará, em todo o ano de 2025 (até esta quinta-feira, 14), segundo o levantamento da Enel. Em todo o ano de 2024, foram furtados 320 km de cabos; e em 2023, 254 km.

Além do cabeamento, a concessionária de energia do Ceará contabiliza o furto de 74 transformadores e de itens de 30 bancos reguladores - sistema utilizado para estabilidade e controle no fornecimento de energia numa região - no ano atual.

Legenda: Segundo a Enel, a maioria dos furtos de fios no Ceará ocorrem no turno da madrugada Foto: Divulgação/ Enel

Uma nova tentativa de furto de itens do banco regulador foi registrada na noite da última quarta-feira (13), no Município de Icaraizinho de Amontada, no Litoral Oeste do Ceará. A prática criminosa derrama um óleo inflamável por alguns minutos. Os criminosos fugiram antes de terminar o procedimento.

Segundo nota divulgada pela Enel, "o fornecimento de energia foi afetado. Equipes técnicas estiveram no local realizando os procedimentos necessários, e o serviço foi normalizado ainda ontem (13). A distribuidora esclarece também que, durante a tentativa de furto, foram danificados equipamentos de banco regulador de tensão, os quais são responsáveis por garantir qualidade e confiabilidade ao fornecimento local. A empresa reforça que já trabalha para realizar as substituições necessárias para garantir a qualidade do serviço para a região".

Fios recuperados e suspeitos presos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que, entre janeiro e julho de 2025 (um mês a mais que o intervalo de tempo divulgado pela Enel), "houve um aumento de 654,3% na quantidade de fios e cabos recuperados no Ceará, em relação ao mesmo período de 2024. Foram 3.847 metros recuperados neste ano, contra 510 metros apreendidos no ano passado. Em todo o ano de 2024, as Forças de Segurança apreenderam 1.045 metros de fios no Estado".

494,9% foi o aumento de fios apreendidos em Fortaleza, segundo a SSPDS. Nos sete primeiros meses de 2025, foram recuperados 2.582 metros. Em igual período do ano passado, foram recuperados 434 metros.

Entre janeiro e julho do ano corrente, as Forças de Segurança do Estado também capturaram 172 suspeitos de roubo, furto ou receptação de cabos em todo o Estado. Somente em Fortaleza, foram 112 capturas. No ano passado inteiro, o Estado fechou com 407 suspeitos capturados, e Fortaleza, com 312.

A SSPDS destacou também que deflagrou a Operação Integrada Celare, no dia 26 de maio deste ano, para reprimir o furto qualificado de fios de energia e hidrômetros em Fortaleza, com apoio da Enel, da Cagece e de empresas de telefonia.

Legenda: As Forças de Segurança do Estado capturaram 172 suspeitos de roubo, furto ou receptação de cabos em todo o Estado, entre janeiro e julho deste ano Foto: Divulgação/ SSPDS

A Operação é coordenada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, com a participação de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

"Entre o início da Operação e o último dia 25 de julho de 2025, as Forças de Segurança realizaram 141 notificações – sendo 97 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e 44 pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), além de 63 autos de infrações e sete advertências aplicadas pela Agefis. Já a PCCE instaurou 11 inquéritos por furto de energia elétrica e nove por receptação qualificada, no âmbito desta ofensiva. Ainda foram lavrados outros quatro procedimentos para investigar receptação e crime ambiental", destacou a SSPDS.

A Pasta acrescenta que, em todo o Ceará, "mantém ações investigativas e ostensivas realizadas pela PCCE e pela PMCE, com apoio da Ciops da SSPDS, para coibir crimes de furto e receptação de fios e cabos no Ceará. As ações contam ainda com o uso de tecnologias da SSPDS, como o Sistema Agilis e o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), que atuam no acompanhamento em tempo real das ocorrências".

Canais de denúncia para a população

A SSPDS informou que a população pode repassar denúncias sobre furtos, roubos e receptação de cabos pelo Disque-Denúncia da Pasta, o número 181; pelo telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias; ou pelo portal “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Já a Enel Ceará criou uma Central de Segurança para receber denúncias sobre os crimes. A população pode entrar em contato pelo telefone 3453-4060 ou pelo WhatsApp de número (85) 99993-9526.