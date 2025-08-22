Galvão Bueno recebe título de cidadão do Ceará, aprende vaia cearense e canta Mucuripe com Waldonys

O narrador esportivo Galvão Bueno recebeu o título de cidadão cearense na manhã desta sexta-feira (22), durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado (Alece). Logo na entrada do Plenário 13 de maio, o comunicador foi recepcionado por deputados estaduais e parou para atender fãs.

Durante a solenidade, Galvão aprendeu a fazer a vaia cearense e cantou “Mucuripe”, canção de Fagner e Belchior, acompanhado pelo sanfoneiro Waldonys. O músico também foi responsável por executar o hino nacional brasileiro na abertura da sessão.

No discurso, após receber o título, o narrador reforçou a relação com o Ceará, tanto em transmissões esportivas, quanto em momentos de lazer, como as idas a Jericoacoara. Também relembrou histórias com amigos cearenses e personalidades do esporte, como Pelé e Ayrton Senna.

O comunicador também falou sobre o momento “crítico” do País, com “excesso de confronto” e pediu aos políticos um “Brasil mais forte”. Já na coletiva de imprensa, questionado sobre como superar isso, Galvão foi sucinto: “Calma, tranquilidade e amor”. Em nova pergunta sobre o atual cenário político, ele preferiu não comentar.

“Não, não, política. Não, não, não. Eu vou explicar por que eu não falo sobre política, por que eu não falo sobre ideologia: porque eu falo para o país inteiro. (...) Eu falo para um país todo, independente de sexo, de raça, de cor, de ideologias e preferências pessoais” Galvão Bueno Narrador esportivo

Legenda: Galvão Bueno ao lado de familiares, do deputado Romeu Aldigueri e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão Foto: Máximo Moura/Alece

A homenagem a Galvão Bueno atende a um requerimento do deputado De Assis Diniz (PT) de dezembro de 2024. O parlamentar herdou a autoria do pedido após a renúncia do autor inicial, Evandro Leitão (PT), atual prefeito de Fortaleza, que, na época, era presidente da Alece. Na solenidade, ambos destacaram o papel de Galvão como “vendedor de emoções”, na memória coletiva do povo brasileiro.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Alece, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), e contou com a presença de Evandro Leitão, do presidente da Câmara dos Vereadores de Fortaleza, Léo Couto, e do secretário de Esportes do Ceará, Rogério Pinheiro. Os parlamentares estaduais Juliana Lucena (PT), Almir Bié (PP), Bruno Pedrosa (PT) e Felipe Mota (União) também participaram, além de vereadores da Capital.

TRAJETÓRIA

Nascido no dia 21 de julho de 1950, no Rio de Janeiro, Galvão Bueno começou a vida de comunicador na década de 1970, na Rádio Gazeta e na TV Gazeta. O comunicador tem no currículo a narração de mais de 600 Grandes prêmios de Fórmula 1; 13 participações em Copas do Mundo de Futebol; e dez edições dos Jogos Olímpicos.

Teve passagens por diversos veículos de comunicação do país, como a Globo e a Gazeta. Atualmente atua na Band e Amazon Prime, via streaming.

