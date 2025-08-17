Galvão Bueno receberá Título de Cidadão Cearense na Assembleia Legislativa

Galvão Bueno será homenageado pela Alece, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e vai receber o Título de Cidadão Cearense. A entrega oficial e as homenagens ao narrador esportivo vão acontecer no dia 22 de agosto, às 9h, em sessão solene no Plenário 13 de Maio, conforme convite expedido pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Romeu Aldigueri, filiado ao PSB.

Ainda sobre a a ideia partindo pelo então presidente da Alece e atualmente prefeito da cidade de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, com a concessão do título sendo amparada na Lei n.º 19.133/2024, a proposta foi aprovada no fim do ano passado em regime de urgência pelos deputados no fim de 2024.

Sendo considerado por muitos o maior narrador esportivo brasileiro, Galvão visita frequentemente o Estado do Ceará. Em agosto de 2023, por exemplo, o narrador esteve em Jericoacoara. Já em fevereiro de 2025, ele e sua a esposa, Desirée Soares, estiveram em Flecheiras, praia situada no litoral oeste e tiveram encontros com artistas como Durval Lelys.

* Sob supervisão de Gustavo de Negreiros