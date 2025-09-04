Oposição cearense ganha força após racha da União Progressista com Lula, mas há reações

A determinação nacional da Federação União Progressista (formada por União Brasil e Progressistas) de devolver, em até 30 dias, todos os cargos ocupados no governo Lula provocou impacto imediato no tabuleiro político cearense. A medida foi recebida com entusiasmo pela ala de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), que viu no movimento a oportunidade de fortalecer a defesa de que a federação marche oficialmente contra o PT nas eleições de 2026.

No Ceará, a situação é peculiar. A bancada da federação na Câmara se divide entre os governistas Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, do União Brasil, além de AJ Albuquerque (PP), e oposicionistas: Danilo Forte e Dayany Bitencourt (União).

Essa fragmentação interna alimenta uma disputa pelo comando da federação no Estado, hoje marcada pelo embate entre dois nomes: Capitão Wagner, que desponta como referência da oposição, e Moses Rodrigues, favorito da ala governista.

Comando nacional anunciou medida em coletiva

O anúncio nacional, feito pelos presidentes Antônio de Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (Progressistas), determina punição para quem descumprir a devolução dos cargos, incluindo o afastamento imediato dos desobedientes.

A rigidez da medida acendeu ainda mais a chama da disputa interna no Ceará.

Reações na Assembleia Legislativa

A temperatura subiu nesta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Felipe Mota (União) foi à tribuna reclamar de possíveis interferências externas, insinuando que setores ligados ao governo Elmano estariam tentando influenciar a posição da federação.

“Cuidem do partido de vocês. Do nosso, cuidamos nós”, disparou o parlamentar, um dos membros da oposição ao governo na Casa.

Nos bastidores, avaliação é que a recomendação encoraja a ala de oposição a assumir o comando estadual da federação. Deputado cearense diz que PP segue com Elmano Em entrevista ao PontoPoder, em Brasília, o deputado federal AJ Albuquerque declarou que o PP segue no apoio ao governo do estado no Ceará. Essa declaração já é uma reação aos movimentos recentes. E traz mais elementos: a citação de apoio a Moses Rodrigues ao Senado, uma costura por meio da qual o governismo tenta atrair a federação.

Governistas avaliam o cenário Para o grupo governista, o episódio nacional gera o risco de ver a sigla local, com grande força política e tempo de rádio e tv, escapar do controle e se tornar base de uma candidatura oposicionista robusta em 2026.