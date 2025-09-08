Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

Em meio a críticas sobre a política de Segurança Pública do Ceará, o ex-deputado federal e presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, disse que está prestes a "colocar um colete e uma arma" e sair em busca do prefeito cassado e foragido de Choró, Bebeto Queiroz (PSB). O ex-parlamentar cobrou, durante o "Café da Oposição", nesta segunda-feira (8), ações do Governo do Ceará para capturar o fugitivo.

Bebeto está foragido desde dezembro do ano passado, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investigou um esquema de corrupção pelo desvio de recursos de emendas para compra de votos em cidades do interior. A prisão preventiva foi determinada naquela época.

"O Estado tem que ter a coragem de cortar da própria carne. Eu sei que o Bebeto do Choró é do PSB, um partido aliado, mas isso não justifica nós não termos uma operação policial para achar o Bebeto do Choró", criticou.

Wagner disse que o político foragido transita por Fortaleza, Choró e Juazeiro do Norte.

"Todo dia a gente tem notícia de onde está o Bebeto do Choró, só o Governo do Estado que não sabe onde está o Bebeto. É brincadeira? Eu estou para colocar um colete e uma arma e ir atrás do Bebeto. Vão dizer que é sensacionalismo, mas está para acontecer isso. A gente juntar aqui alguns amigos policiais para prender o Bebeto e mostrar que o Estado não prende porque não quer" Capitão Wagner Ex-deputado federal e presidente do União Brasil

O ex-deputado cobrou medidas mais enérgicas do Governo Elmano de Freitas (PT) para reduzir a violência e, sem apresentar provas, levantou suspeitas de que haveria interferência política na atuação das forças de segurança.

"Não adianta comprar mais viatura e contratar mais profissionais se os profissionais não podem atuar. Eu tenho certeza que muitos policiais sabem onde está o Bebeto, mas sabem também a repercussão que é prender um aliado do Governo. Se o governo não disse "Eu quero prender o Bebeto", os policiais não vão agir, porque têm medo de retaliação, e a gente sabe como o governo é", concluiu.

O PontoPoder acionou, no início da tarde desta segunda-feira (8), a assessoria de imprensa do Governo do Ceará. O espaço segue aberto para manifestações.