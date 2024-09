Quaest Fortaleza: veja o potencial de abstenção dos eleitores dos candidatos a prefeito na 3ª rodada

A terceira rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na última quarta-feira (25), também captou o potencial de abstenção dos eleitores de cada candidato a prefeito. Ou seja, a disposição deles em comparecer ou não às urnas no dia 6 de outubro de acordo com a intenção de voto.

A Quaest, contratada pela TV Verdes Mares, realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-08490/2024.

Ao considerar os dados estratificados a margem de erro é variável de acordo com a amostra.

Certeza de ir votar dividida por candidato

Entre eleitores de Capitão Wagner (União), a certeza de presença na votação em urna reduziu entre a primeira e a segunda rodada da série e se manteve estável na terceira. Em agosto, 29% diziam, com convicção, que iriam votar em 6 de outubro. Esse percentual passou para 18% em 11 de setembro e se manteve igual agora. Na amostragem dos que têm certeza sobre o comparecimento, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de Capitão Wagner, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, cuja margem de erro é de 10 pontos percentuais, houve queda em relação à primeira rodada. Inicialmente, eram 37%, depois passou para 20% e, agora, está em 18%.

Entre eleitores do prefeito José Sarto (PDT), a certeza de comparecimento na votação em urna também se manteve estável na terceira rodada após variação entre a primeira e a segunda pesquisa. Em agosto, 22% diziam, com convicção, que iriam votar em 6 de outubro. Esse percentual passou para 18%, em 11 de setembro, e assim permanece no levantamento do dia 25 deste mês.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de José Sarto, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve queda da primeira para a terceira rodada da Quaest. Inicialmente, eram 25%, depois passou para 22% e, agora, está em 13%.

Já entre eleitores de André Fernandes (PL), a certeza de comparecimento na votação em urna subiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Em agosto, 16% diziam, com convicção, que iriam votar em 6 de outubro. Esse percentual passou para 22% e, agora, está em 25%.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de André Fernandes, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve um aumento no número de incertos em relação à primeira rodada da Quaest. Inicialmente, eram 8%, depois passou para 15% e, agora, está em 21%.

Entre eleitores de Evandro Leitão (PT), aconteceu o mesmo: a certeza de comparecimento na votação em urna subiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Em agosto, 15% diziam, com convicção, que iriam votar em 6 de outubro. Esse percentual passou para 22% e, agora, está em 24%.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de Evandro Leitão, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve crescimento numérico de 10% para 21%, da primeira à segunda rodada da Quaest, e redução dentro da margem de erro na terceira rodada, fixando em 13% atualmente.

Branco, nulo ou não vai votar representam 6% dos entrevistados, no levantamento mais recente. Em 11 de setembro, eram 7% e, em agosto, 8%. Os indecisos também são 6%. Antes, eram 4% e 3%, na segunda e primeira rodada, respectivamente.

Outros – em referência aos candidatos que não alcançaram 5% em nenhuma rodada —, como Eduardo Girão (Novo), Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU), Técio Nunes (Psol) e Geroge Lima (Solidariedade) – caíram em comparação com o primeiro levantamento e se manteve estável entre o segundo e o terceiro. Eles eram 7%, em agosto, e desde a segunda pesquisa permanecem em 3%.

A margem de erro na faixa dos convictos com a ida à votação em urna é de 3 pontos percentuais. Já na faixa dos que não têm certeza se vão votar, a margem de erro é de 10 pontos percentuais.

Histórico de abstenção

Nas eleições municipais de 2024, o 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores. A votação será aberta a partir das 8h, conforme o horário de Brasília, com encerramento às 17h.

Nas eleições municipais de 2020 em Fortaleza, em meio à pandemia de Covid, o eleitorado da Capital era de 1,8 milhão. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o comparecimento foi de 1,4 milhão (78,1%) e a abstenção foi de 397 mil eleitores (21,8%).

Nos anos anteriores, o cenário foi o seguinte: em 2016 teve 82,96% de comparecimento e 17,04% de abstenção e em 2012, 83,98% do eleitorado apto foi às urnas e outros 16,02% não compareceram.