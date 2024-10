Guerra jurídica entre candidatos de Fortaleza gera média de 18 ações por dia em uma semana

Entre 23 de setembro e esta terça-feira, 1º de outubro, a Justiça Eleitoral do Ceará tomou decisões em 167 ações, a maioria delas relacionadas à propaganda eleitoral na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Os processos envolvem, principalmente, os quatro principais candidatos na disputa, segundo as pesquisas mais recentes: André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT).

As decisões, que incluem propaganda irregular na TV, no rádio e nas redes sociais e até questões de impulsionamento de postagens, têm ocupado boa parte do noticiário nesta reta final de campanha e gerado, como já havia alertado esta Coluna, uma guerra judicial entre os candidatos.