Elmano apresenta projeto do Polo Industrial Automotivo de Horizonte ao Governo Federal

O governador Elmano de Freitas (PT) apresentou, nesta quarta-feira (18), ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) o projeto do Polo Industrial Automobilístico do Ceará, a ser instalado onde ficava a Troller, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O momento junto ao vice-chefe do Executivo, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, contou com a participação da diretoria da Comexport, do ministro da Educação, Camilo Santana, e da bancada federal cearense.

“Mais um importante passo para a concretização do polo automotivo de Horizonte”, classificou Elmano, nas redes sociais. O político destacou, ainda, que essa é uma etapa importante prevista pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

O empreendimento, o qual o governador chamou de Complexo Industrial Multimarcas, prevê que a reativação da produção substituirá o volume anual que era produzido pela Troller – de cerca de 1.400 veículos –, por uma unidade com capacidade de produzir até 80 mil unidades ao ano.

“É mais desenvolvimento para o Ceará, que se tornará um polo tecnológico produtor de veículos, partes e peças, gerando mais emprego e renda à nossa população”, finaliza a publicação do governador.

MARCAS AINDA SERÃO REVELADAS

Por conta de uma cláusula de confidencialidade não é possível ainda saber quais marcas se instalarão no novo polo automotivo de Horizonte. Porém, o que já se sabe é que elas serão beneficiadas pelos incentivos do Governo Federal, por meio do programa Mover. Além disso, por parte do governo estadual as montadoras terão a isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

Foi o que relatou Elmano de Freitas durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, em novembro. Mesmo assim, o governador revelou, à época, que mantinha diálogo com a montadora chinesa BYD para trazer uma fábrica da marca para o novo polo automotivo do Ceará.

Conforme revelado pelo colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, a projeção é que os primeiros carros já saiam da linha de montagem no primeiro semestre de 2025. A indústria terá capacidade de produzir 40 mil veículos na primeira fase.