Em 2025, as regras e a forma de cálculo para aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão mudar. No entanto, as de transição impostas pela Reforma da Previdência, de 2019, passarão por ajuste na idade mínima. A alteração afetará os segurados que já contribuíam com o INSS antes da aprovação da medida, mas que, na época, não atingiram todos os requisitos para a aposentadoria.

No próximo ano, a mudança da faixa etária mínima será realizada na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Conforme a Reforma da Previdência, a medida de transição por idade estabelece que a cada ano seja acrescentado 6 meses ao requisito, até ele atingir a marca de 62 anos para mulher e 65 anos para homem.

O que muda em 2025?

No próximo ano, a idade mínima para a mulher será de 59 anos e 30 anos de contribuição, e, para o homem, de 64 anos e 35 anos de contribuição.

É importa destacar que a regra de transição do pedágio de 50% não precisa da idade mínima. Já a transição de 100% tem a idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Essas duas medidas não sofrerão o ajuste anual.

Como simular aposentadoria

Para saber quanto tempo falta para se aposentar e quais as exigências para pedir o benefício é simples: basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e fazer a simulação de aposentadoria.

Para entrar na plataforma é necessário ter login e senha, tanto na página do INSS na internet quanto no aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente no celular. A ferramenta disponível no Meu INSS considera as diferentes regras de idade e tempo de contribuição. Ao clicar na seta lateral de cada modalidade, é possível ver os detalhes dessas regras.

É importante destacar que a simulação feita no Meu INSS não garante direito à aposentadoria. Isso ocorre porque algumas informações podem não ter sido incluídas ou ter sido alteradas durante o processo.

Ao solicitar o benefício, o INSS pode pedir que os segurados apresentem outros documentos para comprovar os períodos de trabalho e de contribuição, são eles que fazem diferença na aposentadoria. Portanto, é importante conferir o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e verificar se os registros estão corretos.

O CNIS é o principal documento dos segurados. Nele estão as entradas e saídas em empresas ou órgãos públicos, contribuições, licenças, afastamentos. Ou seja, toda vida laboral do segurado é registrada nesse documento.

Como usar a ferramenta no computador e no celular

Simulação no computador

Entre no site meu.inss.gov.br e digite seu CPF e senha. Caso não tenha senha, cadastre uma;

Vá em "Serviços" e clique em "Simular Aposentadoria"

Confira as informações que aparecerão na tela. O site vai mostrar sua idade, sexo e tempo de contribuição, além de quanto tempo falta para aposentadoria, segundo cada uma das regras em vigor

Simulação no celular

Baixe o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS);

Se necessário, clique no botão "Entrar com gov.br" e digite seu CPF e senha. Caso não tenha senha, cadastre uma;

Abra o menu lateral (na parte superior esquerda) e clique em "Simular Aposentadoria";

Cheque as informações que aparecerão na tela. O site vai mostrar sua idade, sexo e tempo de contribuição, além de quanto tempo falta para a aposentadoria, conforme as regras em vigor;

Caso precise corrigir algum dado pessoal basta clicar no ícone de lápis (à direita).

