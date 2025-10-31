Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra agência do INSS.

Negócios

Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação 27 de Outubro de 2025
O emprésário Antônio Carlos Antunes presta depoimento na CPMI do INSS

PontoPoder

‘Careca do INSS’ não responde perguntas em CPMI e diz que apelido é 'fantasioso'

Empresário negou participação em fraudes nas aposentadorias e afirmou ser apenas um empreendedor

Lucas Monteiro 25 de Setembro de 2025
Lei cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para reduzir a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Negócios

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

Além dos servidores, peritos médicos federais também são citados no texto sancionado nesta quarta (10)

Redação 10 de Setembro de 2025
Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI

PontoPoder

Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI

Eliane Mota afirmou que o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, não suspendeu acordos mesmo após alertas

Redação 05 de Setembro de 2025
Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.

PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Ingrid Campos 19 de Agosto de 2025
Sede do INSS em Brasília

Negócios

INSS suspende contrato com banco Agibank para pagamentos de aposentadorias

Banco diz que segue amparado por contrato junto ao órgão previdenciário

Redação 12 de Agosto de 2025
Compadre Washington, cantor do grupo É o Tchan, aparece sorridente sentado à mesa em um restaurante decorado com temática afro-brasileira. Ele veste uma camisa estampada colorida e óculos vermelhos estilosos. À sua frente, uma mesa farta com pratos típicos da culinária baiana, como vatapá, acarajé, caruru, arroz e moquecas em panelas de barro. Ao fundo, um mural pintado retrata figuras negras em trajes brancos religiosos, remetendo ao candomblé, com o mar azul ao fundo. O clima é festivo e cultural.

Opinião

Aos 63 anos, Compadre Washington se declara para o Ceará e garante: 'Aposentado do Fortal, nunca'

Ao lado de Beto Jamaica, ele canta e dança com Sheila Mello e Jacaré no bloco 'Segura O Tchan', nesta quinta-feira (24)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Julho de 2025
Pessoa manipula o celular com o aplicativo Meu INSS na tela. Imagem usada para matéria sobre ressarcimento de aposentados do INSS

Negócios

Adesão ao acordo de ressarcimento de aposentados do INSS começa nesta sexta-feira (11)

Já os pagamentos dos beneficiários vítimas de descontos indevidos começarão em 24 de julho

Lucas Monteiro 11 de Julho de 2025
Presidente Lula assina decreto que altera regras do BPC; fachada do prédio do INSS com o logo da Previdência Social refletindo o céu azul com nuvens em estrutura de vidro espelhado.

PontoPoder

Lula assina decreto que altera regras do BPC e aumenta critérios para acesso ao benefício

Novo decreto muda cálculo da renda familiar, amplia isenções e exige dados atualizados no CadÚnico. Projeção é de aumento expressivo nos custos do programa até 2060

Redação e Estadão Conteúdo 26 de Junho de 2025
Imagem de um carro e um agente da Polícia Civil do Paraná (PCPR) , que indiciou uma mulher por desviar aproximadamente R$ 200 mil do próprio avô, de 87 anos, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

País

Neta é indiciada por desviar quase R$ 200 mil do avô idoso, no Paraná

Mulher de 35 anos criou identidade falsa e abriu contas em nome do avô para justificar transferências e se apropriar de aposentadoria e precatório

Redação 27 de Maio de 2025
1 2 3