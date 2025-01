INSS inicia pagamento de aposentados e pensionistas; veja quem recebe e como consultar valores

O pagamento aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (27) e vai até 7 de fevereiro. A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício. Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo (R$ 1.518).

O calendário de pagamentos de 2025 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social no mês passado. Veja-o abaixo ou clique neste link para baixá-lo.

Legenda: O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço Foto: INSS

Com faço para saber minha data de pagamento do INSS?

Conforme o Ministério, a data de pagamento dos benefícios do INSS é determinada pelo valor e pelo penúltimo dígito do número do benefício, ou seja, o número imediatamente antes do dígito verificador (aquele após o hífen).

As datas ficaram da seguinte forma:

Quem recebe até um salário mínimo:

Início: 27 de janeiro;

Critério: Pagamento por ordem crescente do penúltimo dígito do benefício, começando pelo 1.

Quem recebe acima de um salário mínimo:

Início: 3 de fevereiro;

Critério: Pagamento por ordem crescente de pares de dígitos: 1 e 6 no primeiro dia, 2 e 7 no segundo, e assim por diante.

