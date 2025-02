Calendário de pagamento de aposentadorias do INSS em fevereiro é alterado devido ao Carnaval; veja novas datas

Os pagamentos de benefícios do INSS para aposentados e pensionistas terão mudanças devido ao feriado de Carnaval. Nos dias 3 e 4 de março, tanto as agências bancárias quanto as unidades da Previdência Social estarão fechadas, retomando o atendimento somente na quarta-feira de Cinzas (5), a partir do meio-dia.

O depósito referente ao mês de fevereiro começa nesta segunda-feira (24) para quem recebe até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.518. Já os segurados que recebem valores superiores terão os pagamentos iniciados no dia 6 de março, com depósitos realizados até o dia 12.

O cronograma segue a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS). Beneficiários com NIS final 1 recebem no dia 24, final 2 no dia 25, e assim sucessivamente.

Para mais informações, o INSS orienta os segurados a acessarem o site da previdência ou utilizarem o aplicativo Meu INSS, onde é possível consultar o extrato e detalhes do pagamento.

Veja também Negócios Feirão Serasa Limpa Nome terá atendimento presencial em agências dos Correios a partir desta segunda-feira (24) Negócios Bets autorizadas têm até março para apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

Além disso, aposentados, pensionistas e demais beneficiários já podem acessar o Informe de Rendimentos para a declaração do Imposto de Renda 2025. A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente na rede bancária.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.