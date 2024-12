Júlio Brizzi, André Daher e Anderson Pinheiro: de onde partiram as indicações dos secretários de Evandro

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), continua a anunciar os nomes que irão compor seu secretariado. Nesta segunda-feira (16), foram divulgados mais três nomes que contemplam partidos aliados e também possuem perfil técnico.

Júlio Brizzi, indicado para a Secretaria da Juventude, é vereador reeleito em Fortaleza e filiado ao PT. Advogado, possui experiência na área da juventude, tendo ocupado o cargo de secretário da mesma pasta na gestão de Roberto Cláudio. Sua indicação ao secretariado abre uma vaga na Câmara Municipal para o primeiro suplente do PT, Dr. Vicente.

Anderson Pinheiro, advogado e membro da direção do partido Republicanos na capital, será o secretário de Esportes. Sua indicação representa uma cota do partido, um dos principais aliados da coligação que elegeu Evandro Leitão. Anderson atua politicamente ao lado do vereador Ronaldo Martins.

André Daher, engenheiro, atualmente exerce o cargo de secretário de Infraestrutura de Caucaia na gestão de Vitor Valim. Ele já participou de projetos estratégicos da Prefeitura de Fortaleza e assume a nova função no secretariado como uma escolha pessoal do prefeito, em razão de seu perfil técnico.

Secretários anunciados

O prefeito eleito anunciou outros oito nomes de secretários que irão integrar a futura gestão da Prefeitura de Fortaleza. São eles: