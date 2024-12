Deputados aprovam aumento do limite de empréstimos consignados para servidores estaduais; entenda

Os deputados estaduais aprovaram, nesta terça-feira (17), aumento no limite de empréstimos consignados que podem ser contratados por servidores do Ceará. Com isso, os funcionários públicos estaduais poderão comprometer até 45% do salário com operações de crédito que podem ser descontadas direto da folha de pagamento, 5% a mais do permitido atualmente.

O projeto autoriza, ainda, adiantamento de parte do salário, sem a incidência de juros, desde que o pagamento ocorra em até 30 dias a partir da data de contratação. A medida irá contemplar ativos, inativos e pensionistas do Estado.

Veja também PontoPoder Alece aprova pacote de reestruturação da Segurança Pública, com criação de 960 cargos e extinção de outros 390 PontoPoder Vereadores de Fortaleza flexibilizam ocupação imobiliária de área da zona ambiental do Cocó

Para evitar um aumento no endividamento dos servidores estaduais, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) vai disponibilizar um portal de educação financeira, onde será possível consultar todas as taxas de juros ofertas pelos bancos credenciados junto ao Governo do Ceará. É como explica o secretário executivo de Gestão e Governo Digital, Garrido Neto.

"Esse novo portal vai mostrar todas as taxas de juros dos bancos credenciados, e o servidor vai poder escolher a melhor taxa de juros que está sendo aplicada e, de forma muito transparente, poderá até renegociar essas dívidas", ressaltou.

O secretário acrescentou que outros produtos de crédito também serão ofertados aos servidores, como o "cartão benefício". O item permitirá que os estatutários comprometam até 5% dos 45% de limite de consignado com compras diversas mensais.