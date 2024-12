Evandro anuncia secretários da Proteção Animal, do Planejamento e da Conservação e Serviços Públicos; veja nomes

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), fez mais uma rodada de anúncios sobre o secretariado. Nesta quinta-feira (19), o petista confirmou Apollo Vicz na Proteção Animal; Carolina Monteiro no Planejamento, Orçamento e Gestão, e Francisco José de Abreu Machado na Conservação e Serviços Públicos. O trio vai assumir suas respectivas funções a partir de janeiro de 2025.

Apollo foi eleito vereador pelo PSD em outubro último, mas logo em seguida assumiu outro posto no Legislativo: o de deputado estadual interino. Havia a expectativa de que ele deixasse o Parlamento Estadual para assumir a vaga na Câmara Municipal já na transição de ano, mas a indicação como secretário deve abrir espaço para outro representante do PSD na bancada.

Ele é protetor animal e um dos representantes do Abrigo São Lázaro. Segundo Evandro, possui experiência na criação e implementação de políticas públicas de proteção animal e no fortalecimento da adoção responsável.

Já Carolina Monteiro é advogada e especialista em Gestão Pública. Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), ela também é mestranda em Ciências Empresariais pelo instituto lunes, de Buenos Aires. Foi a primeira mulher presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará. É diretora presidente da Companhia de Participação e Gestão de Ativos (CearaPar).

Por fim, Francisco Machado é formado em Engenharia Civil e pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unifor. Ainda é concursado da Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo desempenhado diversas funções desde os anos 1990, como prefeito do Campus do Pici, diretor da Divisão de Administração de Bens e Imóveis e gestor de infraestrutura do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos e do Biotério Setorial.

"Parabenizo os três e reforço a responsabilidade de cada um e cada uma na missão corresponder às expectativas que a população deposita em nossa gestão. Sucesso", desejou Evandro pelas redes sociais, no anúncio.

OUTRAS SECRETARIAS

O prefeito eleito já havia anunciado outros 17 nomes de secretários que irão integrar a futura gestão da Prefeitura de Fortaleza.

São eles: