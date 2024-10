Após vídeo com porco, Inspetor Alberto diz que não teve 'nenhum intuito de causar dor' ao animal

O vereador Inspetor Alberto (PL), por meio de nota pública assinada por assessoria jurídica, negou que teve “intuito de causar dor ou desprezo” a um porco ao gravar vídeo arrastando e puxando o animal pelas orelhas.

No registro, que repercutiu nas redes sociais antes do resultado oficial do segundo turno em Fortaleza neste domingo (27), o parlamentar faz referências a Evandro Leitão (PT) e afirma: “Você vai para a panela. Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde".

A Polícia Civil do Ceará instaurou um inquérito policial na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, para apurar denúncia de maus-tratos contra o vereador.

Veja também PontoPoder Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto grava vídeo em tom de ameaça a Evandro: 'Prepara teu caixão' Segurança Polícia investiga Inspetor Alberto por maus-tratos a animais após vídeo com porco

A nota do parlamentar repudia “as acusações de menosprezo e maus-tratos aos animais” feitas contra ele e afirma “que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal”.

O texto ainda nega que o “trato com o animal” tenha se dado “única e exclusivamente para a gravação de vídeo”. Segundo o posicionamento, o vereador “transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político”.

O posicionamento ainda ressalta que o vídeo “em nenhum momento foi publicado nas páginas oficiais” do vereador e reforça “o empenho e a dedicação” dele na “defesa dos animais”.

Há três dias, o vereador publicou nas próprias redes um vídeo no qual ameaçava Evandro Leitão (PT), afirmando para o então candidato "preparar o caixão". Após a repercussão, Inspetor Alberto afirmou que quis dizer "carvão" ao invés de "caixão". O petista foi eleito na disputa de 2º turno contra André Fernandes (PL) com 50,38% dos votos.

Confira nota na íntegra:

“A assessoria jurídica do Vereador INSPETOR ALBERTO vem a público, por meio desta Nota, com o intuito de contextualizar os vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais na data corrente em que o Vereador estaria em supostas situações de maus tratos, bem como de repudiar as acusações de menosprezo e maus tratos aos animais.

Inicialmente, esclareça-se que o contexto da situação está inserido em um dia em que o Vereador INSPETOR ALBERTO se encontrava em um sítio-fazenda. Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circunda o Município de Fortaleza, reforçando-se que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal, bem como que, em momento algum, o trato com o animal se deu única e exclusivamente para a gravação de vídeo.

Aproveita-se a oportunidade para ressaltar que o vídeo em questão, que circula nas redes sociais, em nenhum momento foi publicado nas páginas oficiais do Vereador INSPETOR ALBERTO. Por fim, reforça-se o empenho e a dedicação do Vereador INSPETOR ALBERTO à defesa dos animais, salientando-se que age sempre em respeito aos milhares de eleitores que depositaram a confiança e a esperança em seu projeto político.”