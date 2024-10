Evento de Lula e Evandro em Fortaleza será um comício na Praça do Ferreira nesta sexta-feira (11)

Além da agenda administrativa com entrega de unidades habitacionais e ônibus escolares, o presidente Lula cumprirá uma agente política em Fortaleza nesta sexta-feira (11). O ato, em apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) será um comício na Praça do Ferreira, no centro da Capital, às 17h13.

A vinda do presidente para a pauta administrativa foi informada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ainda na semana passada, antes mesmo do resultado nas urnas no primeiro turno. Naquele momento, as pesquisas já indicavam fortemente a tendência de o candidato petista ir ao segundo turno contra André Fernandes (PL).

O evento com Lula é considerado estratégico pelos aliados de Evandro Leitão, que buscam reforçar os apoios dos padrinhos e o alinhamento político que uma vitória do petista daria, no caso entre prefeitura, governo do estado e governo federal.

Para Lula, há duas capitais estratégicas em jogo, caso de Fortaleza e São Paulo, em que o candidato do governo é Guilherme Boulos (Psol). A Capital cearense, neste segundo turno, é a grande cidade com o perfil mais bem resolvido da polarização nacional, em que os candidatos são do PT, caso de Evandro, e do PL, cujo postulante é André Fernandes, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, no debate público, Evandro tem exaltado a parceria com os aliados, enquanto André tem evitado usar a imagem de Bolsonaro na campanha.