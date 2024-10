Lula volta a Fortaleza para inauguração de imóveis e entrega de equipamentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma nova visita ao Ceará neste mês de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições municipais, que acontecem neste domingo (6). Será a quinta viagem do chefe do Executivo ao território cearense somente neste ano.

A informação foi revelada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), na manhã desta quinta-feira (3), em publicação nas redes sociais. Segundo o gestor estadual, Lula deve desembarcar em Fortaleza no dia 11 de outubro, a sexta-feira depois da primeira etapa do pleito deste ano. "Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Ceará, presidente Lula!", escreveu Elmano.

Em Fortaleza, o presidente deve acompanhar a inauguração de 1.296 unidades do residencial Cidade Jardim — módulo IV, instalado no bairro José Walter. O projeto beneficiará quase 5 mil pessoas com as novas moradias populares.

Além dos imóveis na Capital, o presidente participa, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, do evento de entrega de 113 ônibus escolares para os municípios do Ceará, previsto para ser realizado no Centro de Eventos, localizado no bairro Edson Queiroz.